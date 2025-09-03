Hojlund: "Napoli al top in Italia, tifosi pazzeschi! Sono cresciuto, so cosa potrò dare"

Prime parole azzurre per Rasmus Hojlund. Il nuovo attaccante del Napoli ha rilasciato alcune dichiarazioni in un video social del club sulle prime ore del giocatore, dalle visite mediche alla clinica Villa Stuart fino alla firma sul contratto: "Sono molto emozionato, il Napoli ha vinto lo scudetto e so quanto sono calorosi i tifosi. Sono contento di questa opportunità. Ho visto la gara col Cagliari in un ristorante, sono felice di essere qui.

Ora sono tornato in Italia ma con più esperienza, sono un giocatore migliorato con esperienza in Premier e Champions. Vengo qui con la voglia di mettermi alla prova nel miglior team italiano. Andrà benissimo. In campo dò sempre tutto e farò lo stesso per il Napoli per i gol e per raggiungere ogni traguardo. I tifosi sono pazzi, lo so, amano il calcio, l'ho visto al Maradona e in città, è incredibile. Non vedo l'ora di giocare la prima a Fuorigrotta. La città è stupenda".