Sky - Rinnovo Fabian: richiesta alta, ADL disposto pure alla clausola per non perderlo a 0

Fabian potrebbe rimanere in azzurro ancora per un'altra stagione, rispettando il proprio attuale contratto

Tra i rinnovi da sbrogliare c'è anche quello di Fabian Ruiz. Ne ha parlato quest'oggi De Laurentiis, che attende una replica dagli agenti del giocatore, ma Gianluca Di Marzio di Sky Sport ha provato a svelare una delle offerte presentate dal club partenopeo per il centrocampista in scadenza nel 2023: "Prolungamento di un anno (la cui scadenza passerebbe dunque al 2024) con l'inserimento di una clausola rescissoria. Manca ancora però l'intesa sulle cifre sia per quanto riguarda l'ingaggio sia per quanto riguarda la clausola.

Le richieste del giocatore sono più alte: se l'offerta non verrà aumentata, dunque, lo spagnolo rimarrà sul mercato e i suoi agenti si muoveranno in cerca di una soluzione che possa accontentare sia il giocatore sia il Napoli. In alternativa, Fabian potrebbe rimanere in azzurro ancora per un'altra stagione, rispettando il proprio attuale contratto e muovendosi una volta scaduto nell'estate 2023".