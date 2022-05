ADL su Fabian: "Ho fatto offerta di rinnovo, aspetto risposta dagli agenti"

Rinnovo di contratto in stand-by per Fabian Ruiz, De Laurentiis come ha ammesso in conferenza stampa è in attesa di risposta dal suo agente

Rinnovo di contratto in stand-by per Fabian Ruiz, De Laurentiis come ha ammesso in conferenza stampa è in attesa di risposta dal suo agente: "Fabian? Ho icnontrato prima lui e poi i procuratori, che mi hanno detto che mi faranno sapere entro 15 giorni. I 15 giorni non sono ancora passati. Nessuno vuol mandare via nessuno, ma nessuno vuol fare follie per i giocatori".