Tmw - Tagliafico, arriva l'offerta ufficiale del Napoli: il giocatore pronto a dire sì

Offerta ufficiale del Napoli per Nicolas Tagliafico dell'Ajax. Oggi è andato in scena ad Amsterdam un incontro tra l'agente del giocatore e il club olanndese. Il giocatore vuole andar via ed è attratto dalle piste di mercato. Le parti si sono messe al tavolo per cercare la soluzione migliore: il Barcellona è interessato, ma il Napoli è la squadra che fa più sul serio. L'Olympique Marsiglia era la rivale più accreditata, ma l'arrivo all'OM di Sead Kolasinac può mettere tutto in ghiaccio. Se l'Ajax accetta il prestito con diritto da parte del Napoli, Tagliafico è pronto a volare in Italia. A riferirlo è Tuttomercatoweb.