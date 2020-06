Il commento della Ssc Napoli: "Quinta vittoria di fila in campionato, ora vogliamo un luglio dipinto d'azzurro"

Come di consueto, la Ssc Napoli ha commentato sul proprio sito web la prova degli azzurri: "Gimme Five! Il Napoli batte la Spal e infila la cinquina vincendo la quinta partita consecutiva in campionato. Gli azzurri chiudono l'ultima settimana di marzo con 6 punti e 5 gol: 2 al Bentegodi, 3 stasera al San Paolo. Mertens smeriglia la corona dei bomber con il 123esimo gol "all time" che apre la serata dopo un battito d'ali. E' una perla da collezione quella di Dries che trasforma in prodezze anche i gol canonici: colpo sotto vellutato per un "cucchiaio" che è una delizia per il palato. Poi c'è il diagonale di Callejon dalla sua "mattonella" preferita sistemata sull'ingresso di destra. Chiude il capitolo Younes che, appena entrato a 10 minuti dalla fine, segna di testa in un "Amin". Il Napoli chiude la cinquina e aspetta luglio per un'estate sempre più dipinta di azzurro!".