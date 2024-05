Il Napoli fuori dalle prime 8: partirà dai 32esimi di Coppa Italia ad agosto

Il risultato della Fiorentina fa sì che il Napoli, anche in caso di vittoria sul Lecce domenica alle 18 al Maradona, chiuderà il campionato fuori dalle prime otto

La Fiorentina vince 3-2 sul campo del Cagliari grazie al rigore decisivo segnato da Arthur al 103’. Con questo successo la squadra di Vincenzo Italiano sale a quota 57 punti in classifica ed è matematicamente certa di partecipare almeno alla prossima edizione della Conference League, in attesa di capire come andrà la finale di mercoledì prossimo ad Atene contro l'Olympiacos.

Il risultato della Fiorentina fa sì che il Napoli, anche in caso di vittoria sul Lecce domenica alle 18 al Maradona, chiuderà il campionato fuori dalle prime otto e la prossima stagione partirà dai 32esimi di Coppa Italia, cosa che non accadeva addirittura dal 2009, 15 anni fa. Dalla nona classificata a scendere, infatti, ci sono i turni preliminari ed in questo caso ben due match, quelli dei 32esimi e dei 16esimi di finale che in questa stagione si sono disputati rispettivamente dal 10 al 13 agosto e poi a novembre.