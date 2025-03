Rileggi live Inter, Inzaghi in conferenza: "Abbiamo pagato stanchezza e infortuni. Ma ci teniamo questo pari"

Al termine del match pareggiato contro il Napoli, il tecnico dell'Inter Simone Inzaghi interverrà nella sala conferenze dallo Stadio Diego Armando Maradona per rispondere alle domande della stampa.

20.38 - Inizia la conferenza stampa.

Quanto avete pagato, soprattutto nel 2T, un po' di stanchezza e anche questa situazione infortunati? "Beh senz'altro, già eravamo in emergenza e purtroppo Dimarco ha chiesto alla fine del primo tempo di uscire, la stessa cosa anche Calhanoglu perché aveva preso una ginocchiata. Ho chiesto loro di provare a tenere ancora un pochetto, ma non riuscivano più a correre. Chiaramente è un momento così per quanto riguarda gli infortuni, tutti nella stessa zona, però i ragazzi hanno fatto il massimo contro un'ottima squadra che il secondo tempo chiaramente è cresciuta tanto. Quindi prendiamo questo pareggio, è arrivato all'86'-87. Nell'azione che è venuto il gol potevamo chiaramente fare meglio, ma lo rivedremo, lo analizzeremo. Chiaramente in questo momento abbiamo un po' di emergenza perché Dumfries quinto di sinistra e Pavard quinto di destra non li avevamo mai messi. Metterli con Napoli chiaramente può comportare dei rischi, però non c'erano alternative. Con Napoli che teneva l'ampiezza con Politano e Spinazzola non volevo mettermi 4-4-2, sono rimasto così. Il Napoli è una squadra di assoluto valore, di corsa, di gamba, che nel secondo tempo ci ha creato più di un problema".

In chiave campionato questo pareggio sposta qualcosa? "Siamo tutte lì. Mancano 11 partite, è un campionato aperto con la Juventus e la Lazio che possono accorciare. Ma ognuno secondo me deve guardare il proprio percorso. Noi stiamo guardando il nostro, il Napoli guarda il proprio. Ne mancano 11, noi chiaramente avremo la Coppa Campioni la Coppa Italia ancora da giocarci, però sono fiducioso. In questi 15 giorni, soprattutto nella prima e nella seconda partita, avremo ancora qualche problema ma ho detto alla squadra che ho bisogno di grande disponibilità. I ragazzi me la danno sempre"

Un punto degli infortunati, come ci si approccia ora alla partita di Rotterdam soprattutto a sinistra perché non c'hai nessuno? Dimarco e Calhanoglu non non stanno bene, ma Dimarco non ha ha sentito un indolenzimento, non ha sentito la fitta. Quindi probabilmente non sarà una cosa come gli altri infortunati. Calhanoglu ha preso una ginocchiata, quindi speriamo che non sia una ginocchiata come Carlos Augusto a Torino con la Juve, che ci ha privato 15 giorni di un giocatore per noi importantissimo. Zalewski non ci sarà, Darmian non ci sarà, Carlos Augusto sta cercando di di accelerare ma non penso che ce la faccia. Adesso bisogna vedere Dimarco, senò qualcosa faremo con la disponibilità che parlavo prima".

Non una delle migliori prestazioni ma la squadra ha mostrato l'orgoglio, a questo vi attaccate per i prossimi impegni? Assolutamente, bisogna pensare a quello perché poi arriverà una sosta. Speriamo che questi ragazzi, che in questo momento non ci possono aiutare, possano rientrare al più presto. Perché così è oggettivo che abbiamo qualche difficoltà, abbiamo cinque stelle e ne abbiamo fuori quattro. E' normale che possano subentrare determinate difficoltà soprattutto quando contro avversari di valore come questa sera".

Il cambio di Bastoni è stato anche per paura di perdere un ulteriore mancino? "Assolutamente sì, però Alessandro non ha chiesto niente. Ha fatto una grandissima gara, in quel momento era entrato pure Billing e avevano alzato i centimetri. Quindi o usciva Acerbi o usciva o Bastoni, quindi ho messo dentro De Vrij perché Bastoni all'82' aveva fatto un'ottima partita. Non ha chiesto assolutamente il cambio, quindi Bastoni sta bene. Però chiaramente in quel settore lì è dove abbiamo delle grosse difficoltà".

20.44 - Termina la conferenza stampa.