Juanlu-Napoli, Rai: no di ADL al rilancio del Siviglia! Azzurri fermi a 17mln

vedi letture

"No secco del Napoli al Siviglia”. Così il giornalista Ciro Venerato sul sito Rai con le ultime per l’esterno spagnolo: “Il club azzurro non intende migliorare l'offerta fatta pochi giorni fa agli andalusi. 17 milioni prendere o lasciare. I 20 milioni offerti dal Nottingham Forest e Wolves (che oggi hanno contattato la Juve per Savona tramite Jorge Mendes) non spostano le idee partenopee. Gli agenti del calciatore alleati degli azzurri. Il loro assistito non intende trasferirsi in Inghilterra, vuole solo il Napoli. Il Siviglia se ne faccia una ragione. Il braccio di ferro prosegue. Napoli per ora spettatore. Offerta fatta non si torna indietro”, ha detto.

Nelle ultime ore il Siviglia aveva rifiutato l’offerta da 17 milioni del Napoli perché due club inglesi avevano offerto 20 milioni. Juanlu però vuole solo gli azzurri e ora dunque si aspetta che possano arrivare a breve delle novità. Il Napoli resta fermo sulla propria ultima offerta e non intende avanzare. Intanto ha chiuso per Gutierrez in arrivo dal Girona.