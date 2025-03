Le probabili formazioni di Napoli-Fiorentina: Conte risolve il dubbio in mediana e conferma il 3-5-2

vedi letture

Il Napoli si appresta a ospitare la Fiorentina allo Stadio Maradona, nella sfida valida per la 28ª giornata di Serie A. Agli azzurri manca la vittoria da cinque gare, ma l'ultima prestazione contro l'Inter ha dato entusiasmo e consapevolezza alla squadra di Antonio Conte: contro gli uomini di Raffaele Palladino, il Napoli prova a ritrovare i tre punti per continuare a inseguire lo scudetto. I viola invece hanno perso ben tre delle ultime quattro gare e arrivano al Maradona reduci dalle fatiche della gara del giovedì in Conference League.

Le ultime sul Napoli

Mister Conte darà fiducia all'assetto che ha messo in difficoltà l'Inter la scorsa settimana. Dunque in porta Meret, pacchetto difensivo formato da Di Lorenzo e Buongiorno con Rrahmani al centro. Sulle corsie laterali di centrocampo confermati Politano e Spinazzola, in mediana confermato Gilmour come annunciato da Conte in conferenza, completano Lobotka e McTominay. Si va verso la conferma del tandem d'attacco Lukaku-Raspadori, ma il tecnico azzurro si riserva sempre l'opzione di inserire Olivera al posto di Jack e tornare al 4-3-3. Torna disponibile Mazzocchi, ancora ai box Neres e Anguissa.

Le ultime sulla Fiorentina

Mister Palladino va verso la conferma del 3-5-2 con cui ha ritrovato il successo nell'ultima gara di campionato, ma dovrà fare i conti con molte defezioni tra infortuni e squalifiche. A difendere i pali ci sarà De Gea, difesa a tre con Ranieri, Pablo Marì e uno tra Pongracic (non al meglio) e Comuzzo. Larghi a centrocampo Dodò e Gosens, in mediana è emergenza: toccherà a Cataldi in cabina di regia insieme a Ndour e Fagioli, recuperato Adli per la panchina. In attacco ritorna Kean che farà coppia con Beltran.

Stadio Diego Armando Maradona (Napoli), domenica 9 marzo ore 15:00

NAPOLI (3-5-2): Meret; Di Lorenzo, Rrahmani, Buongiorno; Politano, Gilmour, Lobotka, McTominay, Spinazzola; Lukaku, Raspadori. Allenatore: Antonio Conte.

Ballottaggi: McTominay-Billing 70-30%, Raspadori-Olivera 60-40%

Indisponibili: David Neres, Anguissa

Diffidati: Anguissa, Di Lorenzo

FIORENTINA (3-5-2): De Gea; Pongracic, Marì, Ranieri; Dodò, Ndour, Cataldi, Fagioli, Gosens; Kean, Beltran. Allenatore: Raffaele Palladino

Ballottaggi: Pongracic-Comuzzo 55-45%, Ndour-Richardson 60-40%, Beltran-Gudmundsson 70-30%

Indisponibili: Bove, Colpani, Folorunsho, Mandragora (squalificato), Zaniolo (squalificato)

Diffidati: Fagioli, Folorunsho

DOVE SEGUIRLA - Diretta Tv su Dazn, diretta radiofonica su Radio Crc e diretta testuale con ampio pre e post-partita su Tuttonapoli.net