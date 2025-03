Ultim'ora CdM - McTominay, nessun infortunio ma sarà gestito: le condizioni dello scozzese

Ciro Troise, giornalista de Il Corriere del Mezzogiorno, è intervenuto ai microfoni di 'Terzo Tempo Calcio Napoli' su Televomero: "Sui social si è sparso questo spauracchio dell'infortunio di Scott McTominay. Ho verificato, si tratta soltanto di un sovraccarico. Sarà gestito durante la settimana e dovrebbe assolutamente farcela per la partita di domenica con la Fiorentina".

