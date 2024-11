"Ma state scherzando?", Conte incredulo: immagini inedite dopo il rigore

"Ma state scherzando?". Così Antonio Conte reagisce al rigore assegnato all'Inter. La bordocam di Dazn riprende il tecnico azzurro, il labiale è chiaro. L'allenatore del Napoli è incredulo. Guarda gli altri, vuole spiegazioni. Il tutto mentre Inzaghi festeggia quando Mariani conferma il rigore.

Calhanoglu bacia il pallone che Lautaro gli consegna, ma poi sbaglia il penalty: primo errore in Serie A per il turco ex Milan. Conte esulta e poi impreca contro il quarto uomo. Il post gara è noto - e dura da giorni - con la polemica di Conte e le successive parole prima di Marotta, per cui il rigore era netto, e poi quelle di De Laurentiis, con la lettera in cui cita Conte per cui il protocollo Var va modificato.