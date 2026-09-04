McTominay, scelta fatta sull'operazione: data e luogo dell'intervento
Alla fine Scott McTominay ha scelto di fare rientro in Inghilterra, precisamente a Liverpool, dopo essersi confrontato con lo staff sanitario del Napoli. Una decisione condivisa con i medici del club, che hanno seguito da vicino la situazione e valutato il percorso più opportuno per consentire al giocatore di affrontare nel modo migliore il problema riscontrato. Lo scrive il Corriere dello Sport oggi in edicola. Il rientro in patria permetterà così a Scott di proseguire gli accertamenti e prepararsi all'intervento necessario.
Operazione a Liverpool, stop fino alla sosta
Il centrocampista sarà sottoposto a un intervento chirurgico a Liverpool, con ogni probabilità nella giornata di martedì. L'operazione servirà a risolvere la lieve aritmia riscontrata nelle ultime ore. Per Scott si prospetta quindi uno stop che lo terrà lontano dai campi fino alla prossima sosta, costringendolo a saltare gli impegni previsti in questo periodo. Il Napoli continuerà a monitorarne le condizioni insieme allo staff medico, in attesa dei tempi di recupero e del successivo rientro all'attività agonistica
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