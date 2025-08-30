Napoli-Cagliari, le probabili formazioni: le scelte di Conte e Pisacane

Il Napoli di Antonio Conte si prepara all'esordio stagionale allo Stadio Diego Armando Maradona, dove questo sabato alle ore 20:45 arriverà il Cagliari di Fabio Pisacane. Nell'ultimo incrocio con i sardi, il 23 maggio 2025, gli azzurri hanno vinto il loro quarto Scudetto, ma questa sfida potrebbe essere più difficile: stavolta i rossoblu hanno maggiori motivazioni, sono un avversario ostico che ha già strappato un punto contro la Fiorentina al debutto. Il Napoli dal canto suo ha battuto il Sassuolo alla prima giornata fornendo una prestazione convincente, il nuovo assetto tattico con i Fab Four, il 4-1-4-1 disegnato da Conte, con De Bruyne e McTominay in grande spolvero ha fatto dimenticare almeno per 90 minuti l'infortunio di Lukaku. Dal mercato dovrebbe comunque arrivare a breve il suo sostituto: c'è grande attesa per Rasmus Hojlund.

Statistiche - Il Napoli è rimasto imbattuto nelle ultime 13 partite di Serie A (8 vittorie, 5 pareggi): è la sequenza aperta senza sconfitte più lunga dei top-5 campionati europei. Al contrario, lo score in trasferta per il Cagliari non è positivo: i sardi hanno vinto solo una delle ultime 10 gare fuori casa in Serie A (3 pareggi, 6 sconfitte). I precedenti tra le due squadre sorridono ai partenopei: negli ultimi 28 incroci con i rossoblu, gli azzurri hanno registrato una sola sconfitta (19 vittorie, 8 pareggi).

Le ultime sul Napoli

Antonio Conte ha ricevuto un'ottima risposta dal 4-1-4-1 con i Fab Four e questo sistema di gioco verrà riconfermato contro il Cagliari. Tra i pali si rinnova il ballottaggio Meret-Milinkovic, con il primo favorito; in difesa nessun dubbio sui terzini Di Lorenzo e Olivera, così come Rrahmani al centro e Juan Jesus al suo fianco, Buongiorno non è ancora in condizione per partire titolare. Le chiavi del centrocampo sono affidate a Lobotka, insieme a lui da interni Anguissa e De Bruyne, mentre agiranno più larghi Politano e McTominay. In attesa di Hojlund, tocca ancora a Lucca guidare l'attacco. Ai box Gutierrez, il suo rientro tra i convocati è previsto dopo la sosta delle nazionali.

Le ultime sul Cagliari

Fabio Pisacane ha subito strappato un punto importante all'esordio contro la Fiorentina e potrebbe schierare lo stesso undici. Dunque 4-3-2-1, l'ex Caprile in porta, pacchetto difensivo formato da Mina-Luperto come coppia di centrali e ai lati Zappa e Obert. In mediana confermati Adopo e Prati, la terza maglia se la giocano Deiola e un'altra vecchia conoscenza azzurra, Gianluca Gaetano. Sulla trequarti si preparano Sebastiano Esposito e Folorunsho a supporto della punta, qui Borrelli è insidiato da Kilicsoy. Indisponibile Pavoletti.

Stadio Diego Armando Maradona (Napoli) sabato 30 agosto ore 20:45

NAPOLI (4-1-4-1) probabile formazione: Meret; Di Lorenzo, Rrahmani, Juan Jesus, Olivera; Lobotka; Politano, Anguissa, De Bruyne, McTominay; Lucca. Allenatore: Antonio Conte

Ballottaggi: Meret-Milinkovic 60-40%

Indisponibili: Lukaku, Gutierrez

CAGLIARI (4-3-2-1) probabile formazione: Caprile; Zappa, Mina, Luperto, Obert; Adopo, Prati, Deiola; Folorunsho, Se. Esposito; Borrelli. Allenatore: Fabio Pisacane

Ballottaggi: Deiola-Gaetano 55-45%, Borrelli-Kilicsoy 60-40%

Indisponibili: Pavoletti

DOVE SEGUIRLA - Diretta Tv su Dazn, diretta radiofonica su Radio Crc e diretta testuale con ampio pre e post-partita su Tuttonapoli.net