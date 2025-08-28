Cagliari, Gaetano ci sarà contro il Napoli? La risposta di Pisacane in conferenza

Come sta Gianluca Gaetano? Ci potrà essere la possibilità di vederlo titolare o verrà sfruttato ancora a gara in corso? E' una delle domande poste oggi in conferenza stampa a Fabio Pisacane, allenatore del Cagliari, a due giorni dal match contro il Napoli: "Gaetano ha messo venti minuti o poco più nelle gambe. È un giocatore che ha un'altra settimana di lavoro, può essere della gara dall'inizio ma anche da gara in corso, si vedrà poi".

Parlando del Napoli attuale, come si può arginare un centrocampo composto da Kevin De Bruyne e Scott McTominay?

"Il Napoli a parer mio si è rinforzato tanto: ha messo non solo De Bruyne, ma anche Lucca e Lang. È forte ha qualità, ci aspetta una gara che porterà dei momenti difficoltà, ma ci siamo preparati per affrontarli. Non abbiamo paura, perché non è nel nostro DNA".