Napoli-Chelsea, ultime di formazione Sky: Olivera titolare, Spinazzola dirotta a destra
Il Napoli si gioca il tutto per tutto contro il Chelsea nell’ultima giornata di Champions League, in programma mercoledì domani alle 21 al Maradona. Per conquistare l’accesso ai playoff serve obbligatoriamente una vittoria e Antonio Conte, reduce dal ko contro la Juventus, dovrà fare i conti con una formazione condizionata da tantissime assenze.
Tra i pali, complice l’infortunio di Milinkovic-Savic, sarà ancora Meret a difendere la porta azzurra. Le novità principali arrivano sulle corsie esterne, stando a quanto riferito da Sky: Olivera torna titolare, mentre Spinazzola verrà dirottato sulla fascia destra, con Gutierrez inizialmente in panchina. In avanti Conte si affiderà a Hojlund dal primo minuto, con Lukaku pronto a subentrare a gara in corso. Alle spalle dell’attaccante agiranno Vergara ed Elmas, chiamati a supportare l’azione offensiva in una notte che vale l’intera stagione europea.
NAPOLI (3-4-2-1): Meret; Di Lorenzo Buongiorno, Juan Jesus; Spinazzola, Lobotka, McTominay, Olivera; Vergara, Elmas; Hojlund. All. Conte.
CHELSEA (4-2-3-1): Sanchez; Gusto, Chalobah, Fofana, Cucurella; James, Caicedo; Palmer, Enzo Fernandez, Neto; Joao Pedro. All. Rosenior
