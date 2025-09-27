Lobotka: "È facile giocare con De Bruyne. Scudetto? Il bis è più difficile! Sul Milan..."

vedi letture

Stanislav Lobotka, centrocampista del Napoli, ha rilasciato un'intervista ai microfoni di DAZN in cui ha parlato dell'imminente scontro al vertice con il Milan: "È fantastico giocare in trasferta contro il Milan a San Siro. Siamo concentrati sul nostro progetto, facciamo del nostro meglio per portare a casa i tre punti”.

Di cosa c’è bisogno contro Modric e gli altri centrocampisti del Milan? “Sappiamo che hanno tanti giocatori bravi. Sappiamo che sarà una partita difficile e dobbiamo solo concentrarci sul nostro tipo di calcio e cercare di fare del nostro meglio per vincere la partita”.

Quanto ti aiuta nel gioco un calciatore della qualità di De Bruyne? “Ovviamente è molto facile giocare con Kevin. Ha anche fatto amicizia con molti compagni, lui capisce tantissimo di calcio. Ci capiamo molto bene. Poi, è facile giocarci insieme e poi, il mio ruolo non cambia troppo rispetto alla scorsa stagione”.

Scudetto, siete pronti per il bis o sarà molto più difficile? “Certo, sarà più difficile perché tutti vogliono vincere contro la squadra che ha vinto il campionato. Poi, dobbiamo solo andare avanti come abbiamo iniziato e spero continueremo a far bene”.