Milan-Napoli 2-1, le pagelle: partenza horror, male Anguissa e McTominay. Lobotka regge
Meret 6 - Incolpevole sui gol del Milan, respinge con i pugni un bel tiro di Saelemaekers. Spettatore non pagante dopo il 2-0.
Di Lorenzo 6 - Catena di destra in difficoltà con le amnesie dì Marianucci. Tempi perfetti nell’inserimento che porta al rigore ed al rosso.
Marianucci 4,5 - Partenza traumatica per il ragazzo arrivato dall’Empoli: Pulisc gli scappa via per l’azione dell’1-0. Disattento anche sul 2-0.
Juan Jesus 6 - Sfortunato nella deviazione del 2-0 Milan. Nella difesa che traballa lui riesce a mantenere la calma.
Gutierrez 5,5 - Si trova in mezzo a due sul gol dell’1-0. Va vicino al gol con un bel colpo di testa. Col passare dei minuti prende convinzione ma deve avere più coraggio. Bravo in una chiusura su Leao.
Politano 6 - Si sviluppano diverse situazioni dalla sua parte. Da un suo cross nasce l’azione del rigore. Dal 77’ Lang 5,5 - Prova a fare qualcosa contro il muro Milan, ma deve osare di più.
Lobotka 7 - Nel momento di massima difficoltà e’ uno dei pochi a non perdere il controllo. Dal 90’ Gilmour sv - Entra nel finale con poco da fare.
Anguissa 5 - Anche lui colpevole sulla dormita che porta al gol di Pulisic. Un primo tempo troppo sotto le aspettative, con un colpo di testa da ottima posizione spedito a lato.
McTominay 5,5 - Ci prova con un destro basso a scuotere i suoi. Qualche volta di troppo arriva in ritardo in situazione rispetto alle abitudini. Dal 72’ David Neres 6 - Qualche buon pallone e la grande occasione del pari che scheggia il palo.
De Bruyne 6 - Troppi errori banali per lui in avvio. Qualche buon lancio, ma poca incisività. Mezzo voto in più per il rigore. Dal 72’ Elmas 5,5 - Serviva più efficacia.
Hojlund 5 - Molti appoggi sbagliati e qualche lettura sbagliata per l’ex United, che incide davvero poco sulla partita. Dal 72’ Lucca 5 - Segue il filone di Hojlund e pure lui risulta inefficace.
Conte 5,5 - L’emergenza lo colpisce in pieno e ne paga tutte le conseguenze.
