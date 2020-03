Napoli-Inter o Hellas-Napoli? Cronaca di una partita che non si è mai giocata

(di Arturo Minervini) - Calcio d’inizio. Vuoto sugli spalti, giusto qualche fotografo ed in alto una schiera di giornalisti che commentano a voce bassa per paura di essere intercettati. Lo stadio San Paolo è spettrale, c’è una semifinale di Coppa Italia da giocare ad una finale da conquistare. La perla di Fabiàn va difesa con unghie e denti, perché centrare l’obiettivo sarebbe troppo importante.

Il Paese è fermo. Chiuse scuole e palestre, non ci resta che il pallone. Il Napoli si difende, l’Inter attacca consapevole di dover far gol. Gattuso ha sempre lo stesso veleno negli occhi prova a caricare la squadra. I nerazzurri spingono sulle fasce, il Napoli prova a verticalizzare con gli strappi dei suoi centrocampisti. C’è una gara che non si sblocca, che forse non si è mai giocata. Che non sappiamo ancora quando si giocherà.

Tutto surreale. Confusione. Gare da giocare che si mischiano, al punto da chiedersi: ma non dovevamo giocare a Verona? Chi abbiamo di fronte Inter o Hellas? Ma chi è quello accanto a me? Meglio starci lontano almeno un metro si interrogano anche sulle panchine.

Il calcio è condivisione. Socialità che si cristallizza nell’urlo ‘Gol’, nell’abbraccio ad uno sconosciuto, nel cinque alto scambiato con il tifoso seduto due file dietro di te. In un momento come questo, anche il calcio è sotto attacco, come parte integrante del nostro essere nazione. Un virus che si insinua nelle abitudini degli italiani, che va ad intaccare la routine che servirebbe a trasmettere tranquillità in un momento così delicato.

Napoli-Inter è una gara mai giocata. Resterà una croce sul calendario, ma è giusto così. Bisogna ora dare priorità a limitare questa epidemia, con il buon senso comune. Tenendo i denti stretti come una partita da portare a casa. Uno 0-0 da sudare con l’uomo in meno fino al fischio finale. Ci sono nemici invisibili, come certe partite. Esistono match da giocare contro la paura, il senso comune dello spavento, l’inevitabile paralisi dinanzi ad un avversario di cui non riesci a definire i contorni. È lì che bisogna giocare di squadra. Ancora di più.