Ultim'ora Milan, Leao a un passo dal forfait: verso la tribuna col Napoli

vedi letture

Non arrivano buone notizie sul fronte Rafael Leao in casa del Milan, in vista della sfida in semifinale di Supercoppa Italiana prevista domani alle 20 contro il Napoli. Secondo quanto raccolto dalla redazione di TuttoMercatoWeb.com infatti l'attaccante portoghese non ha svolto la rifinitura con il resto della squadra: si è allenato da solo e domani con ogni probabilità andrà in tribuna. Ricordiamo che Leao ha sofferto un risentimento muscolare lo scorso 8 dicembre, ma gli esami strumentali hanno escluso la presenza di lesioni.

Nella conferenza stampa odierna il tecnico rossonero, Massimiliano Allegri, parlando di Leao era stato cauto rimandando la decisione a domani: "Vediamo se tornerà a disposizione" - ha detto - "perché non si allena con la squadra da diversi giorni. Oggi vedremo in che condizion sarà. Gabbia è rimasto a casa, ha avuto un trauma e avrà bisogno di un po' di giorni per recuperare. Speriamo di riaverlo per il 28 per il campionato. Per quanto riguarda Gimenez sembrava avviato al recupero con la terapia conservativa invece si è rifermato per il dolore alla caviglia, ha fatto un consulto e domani ci sarà questa piccola operazione che lo terrà lontano per un po' di tempo dai campi di gioco. Speriamo di riaverlo nel più breve tempo possibile".