Ecco Lukaku a Riad! Il belga torna tra i convocati: le immagini di Tuttonapoli

Oggi alle 21:06Notizie
di Francesco Carbone
fonte Dall’inviato di Tuttonapoli, Pietro Mazzara

Il Napoli ha avviato ufficialmente la sua spedizione in Arabia Saudita per la Supercoppa Italiana e la notizia più attesa riguarda il ritorno di Romelu Lukaku tra i convocati. L’attaccante belga rientra per la prima volta dopo l’infortunio alla coscia sinistra di metà agosto, volando con la squadra a Riad.

Un segnale positivo per Antonio Conte, che ritrova un’opzione offensiva importante. Lukaku ha lavorato con continuità negli ultimi giorni, aumentando gradualmente i carichi e tornando ad allenarsi in gruppo. La Supercoppa servirà soprattutto a testarne le condizioni, in attesa di rivederlo presto nuovamente protagonista con la maglia azzurra. Di seguito le immagini raccolte dal nostro inviato.  (Iscriviti qui al nostro canale Youtube)

