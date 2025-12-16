Milan, i convocati per la Supercoppa: presenti Leao e Fofana, c'è anche il figlio di Ibra
Il Milan decollerà tra poco dall'aeroporto di Malpensa per raggiungere l'Arabia Saudita dove si contenderà la Supercoppa Italiana 2025 con Napoli, Bologna e Inter. Tornano disponibili di Rafael Leao e Youssouf Fofana in contemporanea. Fuori dalla lista dei convocati gli infortunati Gimenez, Gabbia e Balentien. Allegri aggrega però qualche giovane alla prima squadra, tra i quali anche il figlio di Ibrahimovic.Questa la lista dei giocatori che sono stati convocati dal tecnico rossonero Massimiliano Allegri:
PORTIERI: Maignan, Terracciano, Pittarella.
DIFENSORI: Tomori, De Winter, Pavlovic, Odogu, Dutu, Vladimirov.
CENTROCAMPISTI: Saelemaekers, Athekame, Fofana, Loftus-Cheek, Ricci, Jashari, Modric, Rabiot, Bartesaghi, Estupinan, Sala.
ATTACCANTI: Leao, Pulisic, Nkunku, Ibrahimovic, Borsani.
EA SPORTS Supercup 2025
|VS
|Napoli
|Milan
