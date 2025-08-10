Napoli-Sorrento 4-0, le pagelle: brilla il centrocampo! McTominay dominante, non sbagliano i due centravanti
Milinkovic-Savic 6 - Mai impegnato dal Sorrento, tocca più palloni con i piedi che con le mani. Dal 71’ Contini s.v.
Mazzocchi 6 - Gara senza sbavature, per lui una grande soddisfazione indossare la fascia da capitano da napoletano.
Beukema 6 - Comanda senza problemi la difesa. Dal 71’ Obaretin s.v.
Marianucci 6,5 - Sempre in anticipo sugli avversari, gestisce bene la palla sul gioco dal basso trovando anche imbucate interessanti.
Spinazzola 6,5 - Parte forte spingendo molto sulla fascia, da un suo cross preciso arriva il vantaggio di testa di Lucca. Dal 71’ Vergara 6,5 - Con un’ottima giocata sulla destra: palla portata avanti di tacco e assist preciso al centro per Lukaku dà il via al 4-0.
Hasa 7 - Dà dinamismo a centrocampo e sfiora il gol con un bel destro che De Sorbo devia in angolo. Nella ripresa firma il 3-0 con un ottimo inserimento e un diagonale preciso sull’assist di Vergara. Dal 79’ Coli Saco s.v.
Gilmour 7 - Geometra del centrocampo, intesa perfetta col connazionale McTominay. Sventaglia con continuità trovando sempre l'esterno in ampiezza. Con un gran sinistro sfiora il 3-0.
McTominay 7,5 - Realizza un bellissimo gol con un colpo da biliardo dopo un’azione personale: dribbling e destro che s’insacca angolatissimo sul secondo palo. Vicino alla doppietta con un colpo di testa sul secondo palo.
Neres 6 - A destra si trova meglio potendo sfruttare il sinistro per calciare. Si gestisce dopo le fatiche di ieri. Dal 46’ Zanoli 6 - Gioca in un ruolo non suo e più di tanto non può fare.
Lucca 6,5 - Ancora un gol per il centravanti ex Udinese, terza rete nei test di pre-campionato. Sul cross morbido di Spinazzola realizza di testa sfruttando la sua dote migliore. In ripartenza potrebbe incidere di più. Dal 71’ Lukaku 6,5 - Gli bastano pochi minuto per timbrare il cartellino, sull’assist di Vergara la mette in rete da pochi passi col sinistro.
Lang 5,5 - Sempre qualche dribbling di troppo, non punge nell’uno contro uno. Gli viene negato un rigore dopo un netto atterramento in area. Prova un pallonetto da centrocampo, ma De Serbo è attento e devia di piede in angolo. Dall’88’ Ambrosino s.v.
Conte 6,5 - Le gambe iniziano a girare, la squadra dimostra concentrazione e applicazione nel pressing e nella riaggressione.
Serie A Enilive 2025-2026
|VS
|Sassuolo
|Napoli
