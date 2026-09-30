Napoli su Sow, l'agente: "Ci sarà un incontro! Manna lo conosce da tempo, ecco quanto costa"

Il Napoli segue Asane Sow, esterno classe 2006 del Basilea. L'agente conferma i contatti con il club azzurro e annuncia un prossimo incontro.

Asane Sow è uno dei giovani finiti nel mirino del Napoli. A confermare l'interesse è Michele Puglisi, agente dell'esterno offensivo del Basilea, intervenuto a Stile TV nel corso di Salite sulla giostra: "Sow? Come Napoli tante altre lo guardano. Dall’approdo al Basilea è attenzionato. Il Basilea in questi mesi gli sta dando una visibilità importante ad un livello diverso e il ragazzo si sta guadagnando questa possibilità e questa fiducia. Sta facendo molto bene, ha 20 anni e si è messo in evidenza. Tante grandi d’Europa stanno attente e guardano i dati fisici e numerici di quello che sta succedendo, lo stanno attenzionando. Il Napoli è attento in questo e farà le sue valutazioni. Questo scambio di vedute sul ragazzo, sulla tipologia del giocatore è stata fatta, ma fa parte del nostro lavoro di condivisione con direttori o reparto scout di un club come il Napoli. Poi, nel caso specifico, Manna è attento ai profili come Sow e tra l’altro il ragazzo lo conosce da tempo. Quindi, si sta approfondendo perchè il ragazzo sta facendo bene e c’è curiosità nel capire cosa può ancora fare e come".

L'agente: "Incontrerò sicuramente il Napoli"

Puglisi si è soffermato anche sulle caratteristiche del suo assistito: "Sow ha qualità importanti dal punto di vista fisico e tecnico. E’ un giocatore che ha dei colpi, non è un classico esterno che può fare solo quello. Ha una fisicità che già sta implementando e credo possa anche fare un ruolo di seconda punta, giocando con un attaccante più statico perchè ha una gamba importante e se sfrutta gli spazi può fare anche questo. Ecco perchè è duttile: in quella zona di campo ha caratteristiche giuste per fare entrambi i ruoli". Poi l'annuncio di un prossimo confronto con il club azzurro: "Incontrerò sicuramente il Napoli, ma il ragazzo è anche appena arrivato a Basilea per cui bisogna anche rispettare i percorsi che possono anche essere velocizzati. Ma, di sicuro si prenderanno del tempo per seguire ancora il ragazzo e tra qualche settimana ci sarà il punto della situazione. Ho iniziato a lavorare all'estero perché c'è una mentalità differente su questo tipo di giocatori. Capisco che la serie C sia diversa come qualità e anche lontana dalla serie A, ma il Basilea scommette e investe sui giovani. In Italia il giovane non viene messo nella condizione di potersi esprimere perchè quando arriva un giovane è sempre in prova, credo manchi credere nel giocatore".

Sow, possibile valutazione da 8-10 milioni

Infine, l'agente ha parlato anche delle possibili cifre necessarie per un'eventuale operazione: "8-10 milioni per Sow? Credo che possa essere una cifra realistica perchè nonostante l'avessimo trasferito in questa sessione estiva, gli ultimi 15 giorni di mercato sono arrivate squadre europee e dall'Arabia che hanno palesato un interesse per il ragazzo, ma il Basilea non si è neanche voluto sedere per cui credo sia realistico il pensiero. Poi è chiaro che la valutazione precisa non posso farla".