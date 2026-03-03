Da Torino: "Rivoluzione D'Aversa! Parate, parole e reti: la scossa dei senatori ha rilanciato il Toro"

Dopo una lunga crisi, il Torino del nuovo tecnico D'Aversa è tornato alla vittoria e ora si preparara alla sfida di venerdì sera contro il Napoli. “Parate, parole e reti: la scossa dei senatori ha rilanciato il Toro” è uno dei titoli scelti da La Stampa di oggi. “Da Paleari a Zapata, passando per Ismajli, Vlasic e Simeone. Così la colonna dorsale si è mossa tra spogliatoio e campo” si continua a leggere sull’edizione locale del quotidiano torinese.

"Rivoluzione D'Aversa" è invece il titolo scelto dal Corriere Torino. "Il nuovo allenatore ha esordito cambiando schemi e mentalità dei giocatori: 'Ora pensiamo al Napoli'" si continua a leggere sull'edizione locale del quotidiano nazionale, con il tecnico che cerca continuità e che vuole tentare di strappare punti allo stadio Diego Armando Maradona.