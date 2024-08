Nessun caso, ds Manna nel pre in linea con Conte: "Sappiamo che la rosa non è completa"

Hanno fatto rumore le dichiarazioni nel post-partita di Antonio Conte sul mercato sia a Mediaset che in conferenza stampa. In realtà, a proposito di situazioni oggettive sottolineate più volte dal tecnico, anche la società ne è pianemente consapevole e proprio nel pre di Napoli-Modena ne ha parlato il ds Giovanni Manna senza discostarsi troppo:

"Oggi ci presentiamo al primo evento ufficiale con una rosa non completa, lo sappiamo. Stiamo lavorando per completare quello che è l’organico e accontentare quelle che sono le esigenze dell’allenatore. Siamo consapevoli che ci sono ancora 20 giorni di mercato, non sono tanti ma abbiamo le idee chiare. Cercheremo di raggiungere gli obiettivi prefissati, non sarà facile ma ci proveremo", le parole del ds azzurro che in questi giorni proverà a sbloccare le cessioni dei giocatori esclusi ieri (Osimhen, Gaetano, Cajuste e Folorunsho) per poter far entrare i giocatori da tempo bloccati in entrata.