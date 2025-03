Ora Conte non aspetta più: cosa vuole il mister dal mercato estivo

Quando si parla del Napoli, non si può non menzionare l'importante mercato estivo della scorsa estate, con tutti i relativi numeri che ad oggi sono un copione conosciuto da tutti i tifosi e addetti ai lavori. Ad oggi però il grande sforzo attuato in estate sembra non aver più lo stesso valore dopo la cessione di Kvaratskhelia a gennaio ed i vari rinforzi mancati. Tutto questo ha creato una sorta di vortice, in cui Antonio Conte non ha potuto far nulla per cambiare la situazione perché frenato dalle disponibilità limitate del club associato al poco tempo materiale a disposizione per di tappare i buchi.

Ora alle porte c'è una nuova stagione e, nonostante le tante voci, il mister dovrebbe rimanere sulla panchina, ma si aspetta in estate l'ennesimo sforzo economico da parte della società. Antonio sa che il patrimonio a Napoli va assolutamente valorizzato anche quando si spende, ma soprattutto sa come costruire una squadra che possa competere su più fronti. Le grandi opere però non si mettono in piedi senza l'aiuto di qualcuno e infatti il ds Manna, anche per scrollarsi i giudizi negativi dopo il mercato invernale, dovrà mostrare tutte le sue carte sul tavolo anche alla società.

Il mister vuole un Napoli senza dubbi e, chiunque abbia solo il pensiero di lasciare la squadra, dovrà farlo soprattutto per evitare casi come quello di Kvaratskhelia. La prossima stagione la Champions sarà la motivazione per i nuovi acquisti e la benzina per chi già veste la maglia azzurra, dando così il giusto risalto al progetto stesso provando a far diventare Napoli finalmente un punto d'arrivo. I nomi per il prossimo mercato ci sono e solo dai primi sondaggi si percepisce come si voglia costruire una squadra che faccia gol non solo con gli attaccanti, ma utilizzando finalmente tutta la rosa. Eliminando tutte le incertezze di questi ultimi mesi.