Okafor verrà riscattato dal Napoli? Poche chance per la Gazzetta: il motivo

Tanti giocatori del Milan sono in prestito in altre squadre, se venissero riscattati tutti al termine di questa stagione il club rossonero incasserebbe un tesoretto importante da poter poi essere utilizzato per il prossimo mercato. Nelle casse milaniste entrerebbero infatti circa 90 milioni di euro.

La Gazzetta dello Sport ha analizzato quali sono i riscatti dei prestiti praticamente certi e quelli in bilico. Tra questi c'è Noah Okafor, arrivato a gennaio al Napoli, che a fine stagione potrebbe rientrare alla base. Infatti lo svizzero ha poche chance di essere riscattato, visto che difficilmente il Napoli sborserà i 23,5 milioni di euro fissati a gennaio con il Milan.