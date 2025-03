Gazzetta - Conte il più indicato per risollevare la Juve, ma liberarsi dal Napoli è complicato

vedi letture

Antonio Conte sarebbe l''uomo più indicato per rilanciare la Juventus: lo scrive l'edizione odierna della Gazzetta dello Sport. Così la rosea analizza le prossime mosse del club bianconero: "Giuntoli ha pensato che Motta fosse il tecnico ideale per la Juve: non è stato così. In vista della prossima stagione, il dt bianconero sta pensando a un allenatore dalle caratteristiche differenti, quasi opposte rispetto a Motta. Uno con grande esperienza ad alto livello, uno che ha già vinto in club importanti e gestito ambienti complessi: Mancini, Pioli, soprattutto Conte.

Ma Conte era libero anche quando la Juve ha preso Motta, e lo ha lasciato al Napoli (lo stesso ha fatto il Milan, colpevolmente: un altro club che ha sbagliato le scelte). Se si liberasse dal club azzurro – sappiamo però quanto sia complicato – Antonio sarebbe sicuramente il più indicato per rilanciare la sfida bianconera".