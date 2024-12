Rai - Rinnovo Meret, grande fiducia dopo l'incontro di oggi! Distanza minima sull'ingaggio

Passi in avanti significativi tra il Napoli e Alex Meret per il rinnovo del contratto del portiere friulano.

Passi in avanti significativi tra il Napoli e Alex Meret per il rinnovo del contratto del portiere friulano. Lo conferma anche Ciro Venerato, esperto di mercato, ai microfoni di Rai News 24: “Tutto procede bene tra Meret e il Napoli dopo l’ennesimo vertice di oggi. Confermata la durata (2027). Novità sullo stipendio: ora la differenza tra domanda e offerta è solo del 10 per cento rispetto al 25 per cento del penultimo vertice”.

