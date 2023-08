RILEGGI LIVE - Castel di Sangro, day 14: Osimhen torna in gruppo! Primo allenamento per Cajuste

Fonte: Da Castel di Sangro, Pierpaolo Matrone e Antonio Noto

19.05 - Termina qui l'ultimo allenamento a porte aperte a Castel di Sangro.

18.59 - Termina l'esercitazione, gli azzurri tornano negli spogliatoi. Restano in campo solo Raspadori, Di Lorenzo, Simeone, Meret e Idasiak per dei palleggi a centrocampo.

18.53 - Il gruppo abbandona il campo, restano sul terreno di gioco: Osimhen, Kvaratkshelia, Politano, Raspadori, Elmas, Di Lorenzo, Simeone, Meret e Gollini per esercitarsi sui calci di rigori.

18.52 - Termina la partitella, vincono i gialli di Osimhen 4-3.

18.53 - Ancora Osimhen! 4-3 gialli.

18.52 - Gol di Osimhen per i gialli: 3-3

18.51 - Vantaggio dei blu: 3-2.

18.49 - Anguissa si allena a parte a bordo campo, corsetta leggera per il centrocampista.

18.46 - Pareggia per i blu Olivera: 2-2.

18.45 - Missile di Osimhen sotto la traversa per il vantaggio dei gialli.

18.42 - Gol di Juan Jesus: gialli avanti 1-0. Pareggia subito il nuovo acquisto Cajuste!

18.39 - Inizia una partitella a campo ridotto. In giallo Zanoli, Zielinski, Osimhen, Juan Jesus, Kvaratskhelia, Obaretin, Coli Saco, Natan, Mario Rui, Russo. In blu invece Elmas, Raspadori, Zedadka, Olivera, Lozano, Simeone, Di Lorenzo, Cajuste, Politano, Lobotka e Ostigard.

18.36 - Demme si dirige in palestra.

18.35 - Termina l'esercitazione.

18.26 - Inizia un'esercitazione tattica. In giallo: Zanoli, Juan Jesus, Natan, Mario Rui, Coli Saco, Cajuste, Zerbin, Zielinski, Kvaratskhelia, Osimhen. In blu: Di Lorenzo, Rrahmani, Ostigard, Olivera, Raspadori, Lobotka, Elmas, Politano, Simeone, Lozano.

18.24 - Cajuste si aggrega al gruppo e indossa la pettorina gialla.

18.20 - Prosegue la partitella a campo ridotto con le mini-porte, Zerbin riceve un pestone ma non ha ulteriori problemi.

18.17 - "Facci sognare!" urla un tifoso a Cajuste, che saluta con la mano prima di intraprendere lavoro atletico con uno dei preparatori.

18.15 - Jens Cajuste è ufficialmente un nuovo calciatore del Napoli! Arriva il tweet di Aurelio De Laurentiis.

18.12 - In blu Simeone, Osimhen, Juan Jesus, Mario Rui, Kvaratskhelia, Coli Saco, Elmas, Rrahmani, Lobotka, Zerbin, Di Lorenzo. In giallo invece Politano, Lozano, Zanoli, Natan, Ostigard, Russo, Zedadka, Obaretin, Zielinski, Olivera, Raspadori

18.11 - Cajuste inizia ad allenarsi a parte.

18.11 - Lavorano a parte Gianluca Gaetano e Diego Demme.

18.09 - I quattro portieri si allenano col preparatore Lopez nei primi esercizi.

18.08 - Arriva Cajuste, il nuovo acquisto del Napoli saluta il pubblico del Patini.

18.02 - Il gruppo ritorna in campo, c'è anche Victor Osimhen che ha recuperato dalla distorsione alla caviglia.

18.00 - Gli azzurri tornano negli spogliatoi,

17.55 - Presente a bordo campo anche il presidente De Laurentiis, per ora non c'è traccia del prossimo acquisto Cajuste.

17.50 - Arriva il resto della squadra. Inizia una fase di riscaldamento con dei palleggi a centrocampo.

17.45 - Arrivano i primi calciatori in campo: Raspadori e Zanoli prima di tutti, due passaggi tra loro in attesa degli altri.

17.30 - La squadra ancora non è apparsa in campo. C'è un leggero ritardo rispetto alla tabella di partenza.

17.15 - Tutte piene adesso anche le due curve.

17.00 - Il settore Distinti del Patini ora è praticamente pieno. Anche oggi è previsto sold out.

16:40 - C'è grandissima attesa anche per Jens Cajuste. Non è stato ancora annunciato, ma il centrocampista svedese potrebbe fare oggi una prima apparizione allo stadio. Ieri sera il giocatore è sbarcato nel ritiro di Rivisondoli.

16:30 - Il Teofilo Patini va pian piano riempendosi: anche oggi sono previsti tanti tifosi per assistere a questo allenamento a porte aperte. Il via all'allenamento è fissato per le 17:30.

Amici di Tuttonapoli, buon pomeriggio e benvenuti alla diretta testuale della seduta pomeridiana nella quattordicesima giornata di allenamenti a Castel di Sangro.