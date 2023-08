RILEGGI LIVE - Castel di Sangro, day 5: rientrati Lobotka, Elmas e Demme. Problemi al ginocchio per Zielinski

premi F5 per aggiornare la pagina e seguire il live

Fonte: Da Castel di Sangro Pierpaolo Matrone, Francesco Carbone e Antonio Noto

18.57 - Termina la partitella e anche l'allenamento odierno.

18.55 - In rete ancora Olivera per i blu, che firma il definitivo 9-9.

18.54 - I gialli ribaltano il punteggio con Obaretin: 9-8.

18.50 - Rapidissima sequenza di gol. In rete: Zedadka, Olivera, Politano, Olivera, Rrahmani, Osimhen, Lozano, Osimhen. Siamo sul 8-8.

18.47 - Rete dei gialli con Russo: 6-3.

18.46 - Ancora in rete Zerbin: 6-2 con Zerbin.

18.44- 5-2, accorciano le distanze i gialli con Juan Jesus.

18.40 - Dilagano i blu con Zerbin: 5-1.

18.39 - In gol ancora i blu con Di Lorenzo, che anticipa Gollini in uscita.

18.36 - Ancora in rete i blu: 3-1 grazie al gol di Mathias Olivera.

18.35 - Raddoppio per Ostigard su assist di Zanoli.

18.33 - Gol dei gialli di Osimhen, pareggio immediato dei blu con Ostigard in rete con un gol dalla distanza.

18.32 - Comincia una nuova partitella a campo ridotto.

18.31 - Esce dal campo Zielinski, il polacco si siede in panchina a viene applicato del ghiaccio con una vistosa fasciatura al ginocchio destro.

18.28 - Esce Anguissa, Zerbin va a fare l'esterno e Raspadori arretra a fare la mezz'ala destra con Lobotka e Zielinski.

18.26 - Gol di Lozano su assist di Osimhen al termine di una ripartenza della squadra gialla.

18.25 - Non è vera e propria partitella, ma una esercitazione tra fase difensiva ed offensiva: tra i blu ora c'è Raspadori esterno destro al posto di Zerbin.

18.23 - Entra Zielinski per Raspadori tra i blu.

18.22 - Annuncio di Lombardo, al termine dell'allenamento ci sarà seduta di autografi all'esterno dello stadio Patini.

18.19 - Squadra divisa in due gruppi per una partitella. In giallo Meret Zanoli, Rrahmani, Juan Jesus, Obaretin; Zedadka, Folorunsho, Russo; Politano, Osimhen, Lozano. In blu Gollini; Di Lorenzo, D'Avino, Ostigard, Olivera; Anguissa, Lobotka, Raspadori; Zerbin, Simeone, Kvaratskhelia. In questo momento a bordocampo Elmas, e Zielinski.

18.15 - Rientrano in campo Lobotka, Kvaratskhelia, Osimhen, Ostigard, Di Lorenzo, Zielinski, Raspadori, Anguissa e Rrahmani. 18.13 - Simeone, Zedadka, Zanoli, Zerbin, Folorunsho, Juan Jesus, Politano, D'Avino, Olivera, Obaretin, Russo e Lozano terminano la parte atletica con il preparatore atletico.

18.12 - Lavoro di attivazione con gli ostacoli alti per gli azzurri agli ordini del preparatore Rongoni, poi scatti ripetuti sul lato corto del campo.

18.04 - Elmas e Demme lavorano a parte sul campo, con esercitazione di precisione nelle mini-porte.

18.03 - Lobotka, Kvaratskhelia, Osimhen, Ostigard, Di Lorenzo, Zielinski, Raspadori, Anguissa, Rrahmani si dirigono verso la palestra a bordocampo. I restanti campioni d'Italia pronti al lavoro di attivazione con gli ostacoli bassi.

18.02 - Termina la prima parte dell'allenamento.

18.01 - Squadra divisa in due gruppi: in pettorina gialla: Di Lorenzo, Ostigard, Juan Jesus, Obaretin, Zielinski, Demme, Folorunsho, Zerbin, Raspadori, Simeone, Kvaratskhelia. In blu: Zanoli, Rrahmani, D'Avino, Olivera, Anguissa, Lobotka, Elmas, Zedadka, Politano, Osimhen, Russo. In viola Demme, Russo ed Elmas a fare da 'jolly'. L'esercitazione vede i due gruppi attaccare le tre mini-porte.

18.00 - Stanno partecipando alla partitina anche Lobotka, Elmas e Demme, i tre azzurri assenti all'allenamento di ieri.

17.50 - Dirigenza al gran completo per l'allenamento odierno sul terreno di gioco dello Stadio Teofilo Patini di Castel di Sangro. Oltre al presidente del Napoli Aurelio De Laurentiis, presente a bordo campo anche il capo scouting Maurizio Micheli.

17.45 - Terminato il riscaldamento, comincia la partitina a pressione con le sei porticine piccole disposte su tutta una metà campo.

17.35 - Dopo aver risposto ai cori con un saluto a centrocampo, il gruppo inizia una blanda corsa di riscaldamento".

17.33 - La squadra fa il suo ingresso in campo, parte il coro dei tifosi: "I campioni dell'Italia siamo noi". Osannato Osimhen col coro: "Victor, Victor!"

16.30 - Il Teofilo Patini va pian piano riempendosi: anche oggi sono previsti tanti tifosi per assistere a questo allenamento a porte aperte. Il via all'allenmento è fissato per le 17:30.

Amici di Tuttonapoli, buon pomeriggio e benvenuti alla diretta testuale della seduta pomeridiana nella quinta giornata di allenamenti a Castel di Sangro.