RILEGGI LIVE - Frosinone-Napoli 1-3 (7' Harroui, 24' Politano, 42', 79' Osimhen): Osi spiana la strada ai campioni d'Italia!

I campioni d'Italia passano all'esordio 3-1 a Frosinone. Dopo il vantaggio iniziale dei padroni di casa su calcio di rigore con Harroui, gli azzurri ribaltono il match grazie a Politano e ad una doppietta del bomber Osimhen.

95' - TERMINA QUI!

92' - Quinto cambio per il Napoli: esce Lobotka, entra Ostigard.

91' - Mario Rui va al cross, palla deviata in angolo.

20.21 - CONCESSI 5' DI RECUPERO.

87'- Proteste per un calcio di rigore non concesso: Zielinski viene leggermente spinto da Monterisi e cade in area, per il arbitro è tutto regolare. Giallo per proteste a Garcia.

86' - Ancora un cambio per il Frosinone, il quinto: esce Harroui , entra Barrenechea.

85' - Ancora Simeone: di testa dal calcio d'angolo prova a schiacciarla ma la palla è centrale e debole.

84' - SIMEONE! Di Lorenzo serve in profondità il Cholito che in spaccata di destro trova la porta, Turati bravo a salvare in corner.

83' - GIALLO PER BRESCIANINI dopo una trattenuta alla maglia di Raspadori.

81' - Quarto cambio per il Napoli: esce Osimhen, entra Simeone.

79' - OSIMHEN!!! GOOOOOOOOOL!!! GOOOOOOOOOOL!!! GOOOOOOOOOOOL!!! Verticalizzazione di Rrahmani, tocco prezioso di Di Lorenzo a liberare il nigeriano che uno contro uno con Turati non sbaglia col piatto destro: 3-1 Napoli!

76' - Doppio cambio per il Napoli: escono Politano e Olivera, entrano Elmas e Mario Rui.

75' - Doppio cambio per il Frosinone: escono Mazzitelli e Baez, dentro Brescianini e Canotto.

72' - RASPAPDORI! Botta di sinistro da posizione defilata sull'out mancino, bravo Turati a deviare

71' - Cross dalla sinistra di Raspadori, palla deviata che termina tra le braccia di Turati.

20.02 - SI RIPARTE.

20.00 - COOLING BREAK.

67' - Doppio cambio per il Frosinone: escono Cuni e Caso, entrano Borrelli e Kvernadze.

65' - LOBOTKA! Monterisi allontana di testa, lo slovacca prende la palla al limite e prova la conclusione sul secondo palo che termina larga.

62' - Gelli supera Raspadori a destra e crossa, Rrahmani salva in corner sul primo palo.

58' - OSIMHEN! Palla filtrante di Zielinski per il nigeriano che apre il piattone da posizione defilata e tira a giro: palla che sfiora la traversa e termina di poco alta.

57' - PALO DEL FROSINONE! Stupenda punizione dalla distanza di Baez che prende il montante alla destra di Meret che in tuffo non ci arriva.

54' - Contropiede pericoloso del Napoli nato da una serie di tocchi di prima, Di Lorenzo arriva al limite e prova il tiro a giro col sinistro ma trova solo il corpo di un avversario.

51' - Pressing asfissiante di Osimhen al limite dell'area avversaria in cerca della rinconquista immediata ma commette fallo su Mazzitelli

50' - Ci prova Raspadori di mancino, tiro rimpallato in fallo laterale.

49' - LOBOTKA! Ci prova da fuori area dopo una percussione centrale, tiro strozzato facile per Turati.

46' - PRIMO CAMBIO PER IL NAPOLI: esce Cajuste, entra Anguissa.

19.37 - INIZIA IL SECONDO TEMPO!

19.22 - FINISCE QUI IL PRIMO TEMPO.

48' - GIALLO PER MAZZITELLI per una brutta entrata su Osimhen

46' - Zielinski prova ad inventare un bel tracciante per Cajuste che si butta dentro ma non arriva

19.17 - CONCESSI 4' DI RECUPERO.

44' - Ci prova da fuori area Zielinski, sinistro che però non si abbassa e si spegne sul fondo

42' - OSIMHEN!!! GOOOOOOOOOOOOOL!!! GOOOOOOOOOOOOOL!!! Di Lorenzo sfonda sulla destra, resistendo alla carica, servizio a rimorchio per il nigeriano che col destro fulmina Turati e firma l'1-2.

39' - GIALLO PER OLIVERA per un fallo su Bae

38' - Cajuste si butta tra le linee, imbucata per Raspadori che calcia in modo sporco: blocca a terra Turati

35' - GOL ANNULLATO A RASPADORI! Politano crossa sul secondo palo dove Osimhen e Olivera si contrastano, la palla arriva all'ex Sassuolo che schiaccia col sinistro e supera Turati. Vantaggio Napoli, rete poi annullata dopo l'intervento del Var per un fuorigioco di Cajuste ad inizio azione.

33' - BAEZ! L'esterno del Frosinone prova una volè in area su un cross di Marchizza, conclusione che sfiora il palo e termina fuori.

19.01 - SI RIPRENDE IL GIOCO.

18.59 - COOLING BREAK.

28' - GIALLO PER CAJUSTE. Intervento in ritardo in scivolata su Gelli.

27' - Osimhen salta più in alto di tutti, colpisce ma viene chiuso in corner ancora una volta

26' - Il Napoli adesso è in fiducia e continua a spingere: Di Lorenzo conquista un altro tiro dalla bandierina

24' - POLITANO!!! GOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOL!!! Raspadori tenta l'assist per Osimhen, chiuso dalla difesa, rimpallo che favorisce prima Zielinski e poi Politano che controlla e calcia forte col mancino. Non perfetto Turati. E' 1-1 allo Stirpe.

22' - Raspadori si accentra e prova a innescare Osimhen, ma la difesa ciociara allontana di testa con Monterisi.

19' - Altro corner per il Frosinone, Meret smanaccia allontanando la minaccia. In ripartenza Osimhen prova ad autolanciarsi ma viene fermato in fallo laterale.

18' - RASPADORI! Conclusione rimpallata dopo un'azione insistita su cross di Politano e sponda di petto di Osimhen. L'azione termina con un fallo in attacco.

16' - Di Lorenzo guadagna il fondo e fa partire il cross, Osimhen salta in alto e colpisce ma viene chiuso da un difensore. Il nigeriano lamenta un tocco di mano, ma Marcenaro la pensa diversamente.

14' - Monterisi chiude Cajuste in calcio d'angolo: primo corner per il Napoli. Dalla bandierina blocca il cross Turati.

13' - GIALLO PER LOBOTKA: fallo tattico su una ripartenza di Cuni.

12' - GIALLO PER OYONO: brutta entrata del gabonese con piede a martello su Zielinski.

9' - Zielinski con un filtrante pesca bene Olivera a sinistra, il terzino però viene fermato e non riesce a crossare.

7' - FROSINONE IN VANTAGGIO! Dal dischetto Harroui spiazza Meret che si tuffa alla sua destra: 1-0 per i ciociari.

5' - CALCIO DI RIGORE PER IL FROSINONE! Ingenuità di Cajuste che manca l'intervento, sfiora la palla e scalcia in area Baez.

4' - Cross deviato da Juan Jesus in calcio d'angolo. Dagli sviluppi del corner Cajuste mette di nuovo sul fondo.

2' - Subito lancio in avanti con la combinazione tra Politano e Zielinski. Tutto fermo per fuorigioco.

18.32- PARTITI!

18.30 - Minuto di silenzio per commemorare la scomparsa di Carlo Mazzone.

18.27 - Le squadre fanno il loro ingresso in campo.

18.25 - Nel pre-partita di Frosinone-Napoli, il ds azzurro Mauro Meluso è intervenuto ai microfoni di Dazn: "Mi unisco al cordoglio di tutta l'Italia calcistica e faccio le condoglianze più sentite alla famiglia Mazzone.

Oggi è una partita che affrontiamo con grande responsabilità per il campionato che il Napoli ha vinto e cercheremo di ripetere almeno il gioco volontà di fare bene. Questa è anche frutto che l'intelaiatura della squadra base e rimasta, sono statti fatti dei sacrifici per trattenere dei giocatori importanti che avevano mercato, di questo siamo molto felici.

Novità su Gabri Veiga? Parlare di mercatt durante il campionato è un anomalia. Figuramoci parlare delle nostre trattative. preferisco gliossare e parlare della partita di oggi".

18.20 - "Mi fanno piacere le parole del direttore Angelozzi, la sua presenza ha pesato tantissimo nella mia scelta. Mi auguro di poterci togliere grandi soddisfazioni". Così l'allenatore del Frosinone Eusebio Di Francesco ai microfoni di 'DAZN' a pochi minuti dal fischio d'inizio del match contro il Napoli, prima gara del campionato di Serie A 2023/24.

Di Francesco ha poi voluto ricordare Carlo Mazzone, tecnico che ci ha lasciato quest'oggi a 86 anni: "Ci tenevo a fare un saluto alla famiglia Mazzone, siamo molto dispiaciuti di averlo appreso prima della gara. Era unico nei suoi modi e poi con me ci lavora Massimo Neri, suo fedelissimo che spesso mi raccontava aneddoti su di lui, guardacaso anche stamattina. Sarà una gara speciale anche per questo".

18.15 - Il Frosinone ritorna in Serie A dopo una super stagione in serie cadetta e ospita i campioni d'Italia del Napoli al Benito Stirpe. Prima del calcio d'inizio, il ds ciociaro Angelozzi, ha rilasciato delle dichiarazioni a Dazn:

- Cosa manca al Frosinone per questa serie A?

"Non dico parecchio, ma mancano 4-5 giocatori per completare la rosa, poi magari ne arriverà qualcuno in più. Mancano due difensori centrale, un centrocampista, due esterni ed un attaccante"

- Per quanto riguarda Cheddira e Kaio Jorge?

"Cheddira dovrebbe arrivare oggi, è tutto fatto, bisogna dare l'ufficialità. Per Kaio Jorge, è un giocatore che ci interessa, ci piace, vediamo se riusciamo a portarlo a Frosinone. Non è facile perché è un giocatore importante, ma siamo fiduciosi perché siamo una squadra giovane, con un grande allenatore e un bel progetto".

- Perché Di Francesco?

"Perché è bravissimo".

18.05 - Nel pre-partita di Frosinone-Napoli, il difensore azzurro Juan Jesus è intervenuto ai microfono di Dazn: "Cosa vuol di giocare con lo scudetto sul petto? E ' importante perché siamo qui a ricordare che siamo campioni d'Italia, ma ora si riparte da zero. Avremo 38 partite da giocare, si inizia un nuovo percorso e si scrive una nuova storia".

Cosa vi ha dato Rudi Garcia questa estate? "Il mister è un uomo molto tranquillo e umano, riesce a capire ogni singolo giocare nel carattere. Ci sta dando tanto a livello umano, ora dobbiamo mettere in campo le sue idee".

Cosa pensi della difesa del Napoli e su Natan? "Natan è giovane, ha 10 anni meno di me, ha fisico ed è potente, sono sicuro che ci aiuterà tanto e farà una bella storia insieme a noi. Provo ad aiutarlo il più possibile anche con la lingua in campo".

17.34 - Sono ufficiali le formazioni di Frosinone-Napoli, match che apre il campionato di Serie A 2023/24. Per l’esordio il tecnico dei campioni d’Italia schiera in porta Meret, difesa composta da Rrahmani e Juan Jesus al centro, Di Lorenzo e Olivera sulle fasce. A centrocampo Lobotka in cabina di regia, Cajuste e Zielinski mezzali. In attacco il tridente composto da Politano, Osimhen, Raspadori.

FROSINONE (4-3-3) Turati; Oyono, Monterisi, S. Romagnoli, Marchizza; Harroui, Mazzitelli, Gelli; Baez, Cuni, Caso. All. Di Francesco.

NAPOLI (4-3-3): Meret; Di Lorenzo, Rrahmani, Juan Jesus, Olivera; Cajuste, Lobotka, Zielinski; Politano, Osimhen, Raspadori.

A disposizione: Contini, Gollini, Mario Rui, Natan, Ostigard, Zanoli, Anguissa, Elmas, Russo, Zedadka, Lozano, Simeone, Zerbin. All. Garcia.

16.15 - Dopo un caldo afoso su Frosinone si abbatte un acquazzone improvviso. All'esterno dello Stadio Stirpe i tifosi sono costretti a ripararsi.

"Da esterno o da mezzala, Raspadori comunque sarà titolare", ha annunciato il tecnico del Napoli che non dovrebbe rischiare Anguissa e quindi l'ex Sassuolo potrebbe agire con Lobotka ed Elmas in mediana. In attacco, senza Kvaratskhelia a scopo precauzionale, potrebbe esserci Lozano a sinistra ("può giocare anche a sinistra, la sua migliore stagione l'ha fatta lì, al Psv" ha puntualizzato Garcia) con Osimhen e Politano. In difesa niente Natan, a cui Garcia vuole dare un po' di tempo d'ambientamento, e quindi spazio a Juan Jesus in coppia con Rrahmani con Di Lorenzo ed Olivera ai lati.

Inizia a Frosinone il cammino dei Campioni d'Italia. Il Napoli è pronto a misurarsi contro la squadra neo-promossa, affidata a Di Francesco in cerca di riscatto, e Rudi Garcia ha chiesto alla sua squadra in primis di pareggiare l'entusiasmo e la voglia dell'avversario: "Avremo di fronte un avversario tosto, una squadra con entusiasmo perché viene da un grande campionato e dalla promozione. Avranno tanta voglia, dovremo essere all'altezza su questo. Inconsciamente si può avere meno voglia rispetto al passato e quindi voglio il loro livello dall'inizio, altrimenti la partita diventa complicata se loro vincono tutti i duelli e la mettono sul piano fisico. Voglio vedere prima di tutto l'atteggiamento giusto". E non è mancato un pizzico di rammarico per non aver potuto provare la squadra titolare in tante occasioni, tra diversi contrattempi fisici e "infortuni di mercato", ora rientrati, come li ha definiti più volte con grande sincerità: "Sono contento del lavoro svolto anche se c'è stato chi poteva partire, ma è ancora qui per mia grande felicità, e questo ci ha impedito di provare la squadra che avevo in testa. Ma niente scuse per domani".

Amici di Tuttonapoli, buonasera, buon inizio di stagione calcistica e benvenuti a Frosinone-Napoli