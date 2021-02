RILEGGI LIVE - Napoli- Benevento 2-0, è finita: gli azzurri vincono il derby!

Termina 2-0 per il Napoli il derby campano contro il Benevento. Gli azzurri hanno fatto la partita sin dal primo tempo e hanno sbloccato la gara con Mertens nel primo tempo. Nella ripresa la squadra di Gattuso raddoppia con Politano e chiude il match. Koulibaly si becca il secondo giallo a dieci minuti dal termine e viene espulso. Il Napoli conquista i tre punti e sale a quota 43 in classifica.

19.53 - Finisce il secondo tempo!

90' - L’arbitro concede 4 minuti di recupero.

89' - Conclusione da fuori di Letizia: Meret blocca.

87' - Benevento che con un uomo in più, prova il tutto per tutto in questo finale per riaprire la partita.

85' - Altro cambio per il Napoli: fuori Politano, dentro Hysaj.

84' - Hetemaj si becca il cartellino giallo per una trattenuta su Bakayoko.

83' - Cambio anche per il Benevento: Ionita fa spazio a Moncini.

82' - Sostituzione per il Napoli: fuori Zielinski e Mertens, dentro Maksimovic ed Elmas.

81' - Ingenuità clamorosa di Koulibaly che, già ammonito, sgambetta un giocatore del Benevento. Secondo giallo per lui e dunque espulsione.

79' - Barba stende Politano e si becca il cartellino giallo.

77' - A tredici minuti dalla fine Rino Gattuso non ha ancora operato cambi, nonostante tra tre giorni ci sia il match col Sassuolo.

74' - Sugli sviluppi di un corner, Koulibaly si ritrova da solo a pochi metri dalla porta. Il senegalese si divora la terza rete.

71' - Insigne si libera di un paio di avversari e calcia da dentro l'area. Palla che sibila vicino al palo con Montipò battuto.

70' - Sostituzione per il Benevento: fuori Lapadula, dentro Gaich.

66' - GOL DEL NAPOLIIII! Cross di Insigne dalla sinistra e cercare Di Lorenzo dall'altra parte. L'ex Empoli colpisce il pallone con il corpo. Nel rimpallo con Letizia tocca per ultimo Politano e di fatto è lui a spingerla in rete: 2-0 Napoli!

64' - E' un doppio cambio: esce anche Foulon, rimpiazzato da Letizia.

64' - Secondo cambio tra le fila del Benevento: entra Sau al posto di Caprari.

63' - INSIGNE! Classica giocata del 24 azzurro che si accentra e tira a giro. Pallone che sfiora l'incrocio.

61' - Giallo anche per Di Lorenzo per una trattenuta ai danni di Hetemaj.

59' - Ammonito Koulibaly per un fallo commesso nell'azione precedente su Lapadula.

57' - Progressione palla al piede di Zielinski. Salta un uomo, poi tenta la sterzata ma viene chiuso.

54' - Ghoulam calcia ma colpisce in pieno la barriera. La sfera arriva a Fabian, la cui conclusione è lontanissima dallo specchio.

52' - Politano punta Foulon che lo stende. Calcio di punizione da buona posizione per il Napoli.

50' - Viola vede il movimento di Lapadula in area e lo premia. In spaccata l'ex Pescara arriva solo a sfiorare.

49' - Zielinski recupera palla e imbuca subito per Mertens. Il belga tenta il cucchiaio, ma non dà forza: blocca Montipò.

47' - Cross dal fondo campo di Ghoulam a cercare Zielinski in mezzo. Corpo all'indietro del polacco e pallone che si alza.

Cambio all’intervallo per il Benevento: esce l’acciaccato Schiattarella, entra Insigne.

19.04 Inizia il secondo tempo!

Termina 1-0 per il Napoli il primo tempo del Maradona. 45 minuti praticamente a senso unico con gli azzurri che hanno avuto sin da subito il pallino del gioco, i sanniti invece si sono di fatto solo difesi. E’ di Mertens la rete che apre la gara. Squadre ora negli spogliatoi.

18.48 - FINE PRIMO TEMPO!

45' - L’arbitro non concede recupero.

42' - Di Lorenzo riceve sulla destra e va al traversone basso. Zielinski in area commette fallo.

39' - Contropiede del Benevento, che arriva al tiro con Lapadula, da posizione leggermente defilata: Meret è attento e devia in angolo.

37' - GOL ANNULLATO A ZIELINSKI! Tiro praticamente da fermo del polacco, che si infila dritto in porta battendo Montipò. L'arbitro annulla il gol per la posizione irregolare di Insigne che si trovava sulla traiettoria.

34' - GOOOOOL DEL NAPOLIIII! Dopo un'azione confusa, la sfera arriva a Ghoulam, il cui cross basso trova Mertens in area. Deviazione di prima in rete, Montipò è battuto ed è 1-0!

32' - Sugli sviluppi di un calcio piazzato, Mertens colpisce di testa. Nessun problema per Montipò.

29' - Ghoulam manda Zielinski sul fondo che mette al centro la palla. Un difensore arriva a chiudere, rischiando quasi l'autogol.

27' - Il Benevento non riesce mai a ripartire. Attacca solo il Napoli, partita che si gioca in una sola metà campo.

25' - Insigne serve Ghoulam sulla sinistra. Ennesimo cross basso, ma si alza la bandierina: fuorigioco dell'algerino.

23' - MERTENS! Ruba il pallone il Napoli. Fabian verticalizza subito per il belga che, defilato, non ci pensa due volte e calcia in porta. Tiro che per poco non sorprende il portiere sannita.

20' - Sul corner seguente schema corto a liberare Zielinski che tira dal limite. Il polacco non dà forza, Montipò blocca.

18' - Punizione dal lato corto dell'area per il Napoli. Ghoulam calcia direttamente in porta, Montipò devia in corner.

15' - Politano affonda sulla destra e mette al centro, ma la difesa mette fuori. Raccoglie Fabian, che calcia col mancino sul primo palo e spedisce di un soffio a lato.

13' - Azione manovrata del Napoli che si sviluppa sulla sinistra sull'asse Insigne-Fabian. Proprio lo spagnolo calcia in porta, nessun problema per Montipò.

10' - Lancio in profondità di Caprari a cercare Lapadula. Si alza però la bandierina, offside per lui.

8' - Benevento che sin qui si limita a difendere e a fare densità al limite dell'area. Il Napoli fa la partita.

6' - Zielinski ci prova dal limite, ma il tiro viene smorzato e finisce comodo tra le mani del portiere.

5' - Mertens apre a sinistra per Insigne, che va subito al traversone. Montipò esce e smanaccia via.

2' - Azione personale di Fabian Ruiz che si destreggia al limite dell'area e tocca per Di Lorenzo sulla destra. Servizio dell'ex Empoli per lo spagnolo che perde la carambola col difensore ospite. Rimessa dal fondo Benevento.

18.02 - PARTITI! Inizia il match

17.58 - Squadre in campo!

17.50 - Ultimato il riscaldamento per le due squadre

17.20 - L'inviato di Sky Sport Massimo Ugolini, ha riferito le ultime su Napoli-Benevento, dal bordo campo del Maradona: "Non ci saranno le consuete interviste del pre-partita con i tesserati azzurri. Dopo la parentesi in Europa League, permane infatti il silenzio stampa del Napoli in campionato".

17.05 - E' tutto pronto per il derby Napoli-Benevento, il giornalista Carlo Alvino ha riferito su Twitter le ultime dallo stadio Diego Armando Maradona: "ADL è già allo stadio. Il presidente è negli spogliatoi del Maradona per incoraggiare Gattuso e la squadra".

16.40 - FORMAZIONI UFFICIALI - Confermate le anticipazioni della vigilia: Gattuso lancia Ghoulam e Mertens titolari. Rrahmani preferito a Maksimovic per far coppia con Koulibaly. Tra i pali confermato Meret mentre nel Benevento a sorpresa non c'è Roberto Insigne

Napoli (4-2-3-1): Meret; Di Lorenzo, Rrahmani, Koulibaly, Ghoulam; Fabian, Bakayoko; Politano, Zielinski, Insigne; Mertens.

Benevento (4-3-2-1): Montipò; Depaoli, Tuia, Barba, Foulon; Viola, Schiattarella, Hetemaj; Caprari, Ionita; Lapadula.

16.00 - Ultime sulla formazione per il derby contro il Benevento, in programma alle 18 al Maradona, riportate da Sky Sport. Il Napoli ritrova tra i pali Ospina, recuperato dopo l'infortunio muscolare. Confermati il ritorno della difesa a quattro e la novità sulla fascia sinistra con il ritorno dal 1' minuto dell'algerino Ghoulam. In attacco dopo la mezz'ora finale in Europa League contro il Granada, torna titolare dopo oltre 2 mesi Dries Mertens. Il belga ha recuperato dall'infortunio alla caviglia e sarà il terminale del 4-2-3-1 schierato da Rino Gattuso.

Senza ben 3 punte centrali, oltre a Lozano, il Napoli nell'ultimo periodo s'è affidato spesso al tiro da fuori area. Ed i numeri lo confermano: solo il Bayern Monaco (con 13 gol) ha segnato più reti da fuori area del Napoli (11) nei cinque maggiori campionati europei in corso.

Nonostante le difficoltà, il Napoli in casa in campionato continua ad avere ottimi numeri dal punto di vista difensivo. La squadra di Gattuso ha mantenuto la porta inviolata nelle ultime tre partite di Serie A allo stadio Diego Armando Maradona e potrebbe registrare almeno quattro clean sheet di fila in casa nella competizione per la prima volta addirittura da marzo 2011 (furono otto in quel caso).

Rino Gattuso recupera Ospina, Hysaj e Demme per il derby di stasera contro il Benevento. Sono stati diramati i calciatori convocati dall'allenatore azzurro e in lista figurano anche i tre azzurri appena rientrati dai rispettivi infortuni. Aggregati 'solo' 4 giovani della Primavera, invece che 6 come in Europa League: si tratta di Cioffi, Zedadka, D'Agostino e Labriola. Ecco l'elenco completo: Meret, Ospina, Contini, Di Lorenzo, Ghoulam, Hysaj, Koulibaly, Maksimovic, Rrahmani, Mario Rui, Demme, Elmas, Lobotka, Fabian Ruiz, Zielinski, Bakayoko, Politano, Insigne, Mertens, Cioffi (maglia 58), Zedadka (maglia 3), D'Agostino (maglia 56), Labriola (maglia 61).

Amici di Tuttonapoli, buongiorno e benvenuti alla diretta testuale di Napoli-Benevento!