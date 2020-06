Sky - ADL in missione in Abruzzo: si valuta mini-ritiro a Castel di Sangro, i dettagli

Il presidente Aurelio De Laurentiis, suo figlio Edo e il ds Cristiano Giuntoli in missione esplorativa in Abruzzo, a Castel di Sangro. accolti dal Presidente della FIGC Gabriele Gravina, lo staff dirigenziale azzurro sta vagliando l'ipotesi di una settimana, 10 giorni al massimo, per una sorta di mini ritiro prima della prossima stagione. Si sono visionate le eventuali strutture con tanto di giro perlustrativo per programmare il futuro, a riferirlo è la redazione di Sky Sport