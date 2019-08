Sky - Icardi, pressing Napoli: telefonate di Ancelotti e qualche azzurro a Mauro, le ultime

Continua il caso Icardi, che ha nel Napoli una delle soluzioni per il proprio futuro. Ne ha parlato il collega Francesco Modugno ai microfoni di Sky Sport 24: "Icardi-Napoli è un'ipotesi che intriga De Laurentiis, già in passato incontrò Wanda Nara a Verona con una proposta strutturata. Il pressing è forte, lo è stato in questi giorni, mi risulta che da Castelvolturno ci sia stata qualche telefonata, da Ancelotti e da qualche giocatore. Sarebbe il centravanti che darebbe qualcosa in più ad Ancelotti".