Sky - Kvaratskhelia, il rientro si avvicina: si è allenato in gruppo con i compagni

vedi letture

Dopo aver perso Buongiorno, arriva stavolta buone notizie per Antonio Conte in vista del Genoa. Secondo la redazione di Sky Sport, infatti, durante l’allenamento odierno, Kvicha Kvaratskhelia ha svolto tutto la seduta con i compagni e le sensazioni sul suo recupero dal problema accusato sono positive.

Lo staff medico e Conte decideranno fra oggi e domani se convocare il classe 2001 già per la trasferta di Genova, oppure non correre ulteriori rischi e tenerlo a riposo in vista dell’ultima partita del 2024. Ovvero quella col Venezia al Maradona del prossimo 29 dicembre. La buona notizia però è che l'infortunio del georgiano è già rientrato ed ora punta a ritrovare al più presto la forma migliore.