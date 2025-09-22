Spinazzola a Sky: "Il Pisa è tosto, ma noi nel finale troppo superficiali! Siamo in testa..."

Spinazzola a Sky: "Il Pisa è tosto, ma noi nel finale troppo superficiali! Siamo in testa..."TuttoNapoli.net
© foto di www.imagephotoagency.it
Ieri alle 23:09Zoom
di Davide Baratto

Leonardo Spinazzola, difensore del Napoli, ai microfoni di Sky Sport ha commentato la vittoria nel match contro il Pisa, del quale è stato eletto MVP: "Sapevamo che sarebbe stata una partita tosta, loro fisicamente si muovono bene e hanno fisicità. Sono una bella squadra, per noi sono tre punti importanti. Siamo in testa ma c'è tanta strada da fare: non dobbiamo fare quello mostrato nel finale. Basta un piccolo regalo e si riaccende tutto, per superficialità che non dobbiamo avere".