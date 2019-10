Ssc Napoli, il commento sul sito web: "Gara fisica e d'agonismo, ma poche occasioni da gol"

Come di consueto, la Ssc Napoli ha commentato la prova degli azzurri sul proprio sito web: "L'anima azzurra e il cuore Toro si scontrano con forza e temperamento ma non sciolgono il nodo dello 0-0. Partita molto fisica e pregna di agonismo all'Olimpico Grande Torino, poche sono però le occasioni da gol. Gli azzurri comandano la partita nel primo tempo e potrebbero passare con uno splendido pallonetto di Mertens che sfiora la traversa. Dall'altro lato è un gran balzo di Meret che ferma con una parata da copertina il diagonale di Ansaldi. Nel secondo tempo è apprezzabile la lotta palla su palla, ma di tiri in porta se ne vedono pochi. Pareggio poco spettacolare ma di notevole intensità caratteriale che è sostanzialmente equanime come esito. Adesso si riprende dopo la sosta per le Nazionali, sabato 19 ottobre con Napoli-Verona al San Paolo".