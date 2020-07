TABELLA - Napoli, dominio assoluto nei numeri: le statistiche parlano solo azzurro

Un Napoli dominante, quello andato in scena a Marassi contro il Genoa di Nicola. La squadra di Gattuso si è imposta per 2-1, ma le statistiche dicono che la forbice che ha diviso sul campo le due squadre, in termini di numeri, è stata ben più larga rispetto a quanto dice il risultato finale. Azzurro avanti nettamente per posssesso palla, conclusioni in porta e conclusioni tolali. Tre le parate decisive di Perin, una di Meret.