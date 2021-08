UFFICIALE - Anguissa è del Napoli! Contratto depositato in Lega Serie A

E' ufficiale: André-Frank Zambo Anguissa è un nuovo giocatore del Napoli. In attesa del tweet presidenziale e del comunicato del Napoli, infatti, la Lega Serie A ha informato che è stato depositato il contratto del centrocampista classe '95 che lascia dunque il Fulham per trasferirsi in maglia azzurra.

CARATTERISTICHE

Si completa così, all'ultimo giorno di mercato, la lunga caccia al centrocampista fisico per sostituire Bakayoko, anche se i due, nonostante la grande fisicità, hanno caratteristiche molto diverse (il camerunese ad esempio l'anno scorso ha chiuso al terzo posto in Premier per dribbling riusciti) ed assicurare a Luciano Spalletti un altro giocatore dinamico e d'interdizione per sopperire anche all'assenze di Demme che ne avrà ancora per circa un mese.

CIFRE E FORMULA

Il Napoli in chiusura di mercato strappa condizioni favorevoli. L'affare s'è chiuso in prestito leggermente oneroso con diritto di riscatto intorno ai 15mln di euro, sfruttando la retrocessione del Fulham e la volontà del giocatore di trasferirsi per potersi rilanciare altrove. Un mese fa le pretese del Fulham erano ben diverse, anche alla luce dei 30mln di euro sborsasi per acquistarlo dal Marsiglia e strapparlo ad una numerosa concorrenza: a Roma e Valencia, fortemente interessate, la richiesta era stata addirittura di una ventina di milioni. Il club giallorosso poi in particolare è rimasto bloccato dalle mancate cessioni di giocatori ai margini o esuberi come Diawara e Nzonzi.

