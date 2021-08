Anguissa, l'ex allenatore: "Centrocampista completo, ruba palla e fa ripartire l'azione"

Javier Calleja, allenatore che ha avuto alle sue dipendenze Zambo Anguissa, è intervenuto per parlare del prossimo centrocampista del Napoli al microfono di Radio Kiss Kiss Napoli: "E' un calciatore completo, poderoso dal punto di vista della stazza fisica. E' un centrocampista moderno, box-to-box, sa come rubare la palla e far ripartire l'azione. E' un calciatore che deve giocare con un altro centrocampista accanto, se gioca in una mediana a tre invece deve fare la mezzala perché accompagna molto bene la manovra offensiva".