UFFICIALE - I convocati per Crotone: c'è Fabian, oltre a Osimhen out anche Malcuit

© foto di www.imagephotoagency.it Osimhen, come previsto, non recupera per il Crotone. L'attaccante non è tra i convocati. Regolarmente in lista Fabian Ruiz. Assente anche Malcuit che ha accusato un fastidio al ginocchio destro. I convocati: Meret, Ospina, Contini, Di Lorenzo, Ghoulam, Koulibaly, Maksimovic, Manolas, Mario Rui, Demme, Elmas, Lobotka, Fabian Ruiz, Zielinski, Bakayoko, Lozano, Mertens, Petagna, Politano, Llorente, Insigne.