Zielinski a Mediaset: "No all'Arabia? I soldi non sono tutto, tengo tanto al Napoli e sono felice qui!"

TuttoNapoli.net

© foto di www.imagephotoagency.it

Piotr Zielinski, centrocampista del Napoli, pochi minuti prima del match di Champions League contro lo Sporting Braga è intervenuto al microfono di DAZN: "Speriamo che vinciamo e in un modo bellissimo, come l'anno scorso. Spero che si vedrà il vero Napoli e che porteremo a casa i tre punti. Le motivazioni ci sono sempre, anche in Serie A, non solo in Champions League. Noi vogliamo fare sempre il massimo".

Sei stato tra i pochi a rifiutare i milioni dell'Arabia Saudita. Perché? "Non è il momento di parlare di questa cosa, oggi abbiamo una partita importante. I soldi nella vita non sono tutto, io ci tengo tanto al Napoli, sono contento di essere rimasto. Voglio fare bene e vincere trofei".