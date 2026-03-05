Ufficiale Guerri Napoli Basket, nuovo innesto: arriva il playmaker lituano Zemaitis

La Guerri Napoli comunica di aver sottoscritto un accordo sino al termine della stagione con l’atleta lituano Kristupas Zemaitis. Playmaker di 191 centimetri, nato a Kaunas nel 1996, Zemaitis si è formato in uno dei sistemi cestistici più competitivi d’Europa, costruendosi la reputazione di playmaker intelligente, capace di organizzare l’attacco e valorizzare i compagni di squadra. Il nuovo acquisto porta nel reparto esterni di Napoli esperienza di alto livello nel basket europeo, grande capacità di playmaking e un importante bagaglio internazionale.

Un curriculum europeo di alto livello

Prodotto del florido settore giovanile dello Zalgiris Kaunas, Zemaitis ha esordito nella massima serie lituana nel 2016-2017 con il Prienu CBet. Dopo tre stagioni al Siauliai e un anno al Nevezis, ha giocato ai Wolves di Vilnius, con 11.6 punti, 6.2 assist e 4.1 rimbalzi per gara, e successivamente nel Lietkabelis prima di tornare ai Wolves per altri tre anni. Nella stagione 2024-2025, sotto la guida di Coach Alessandro Magro, ha realizzato 8 punti e 2.6 assist per gara, con oltre il 40% da tre punti, distinguendosi anche in Eurocup, con la sua migliore prestazione internazionale nel 2023-2024 (8.4 punti e 3.9 assist). Quest’anno ha giocato con il Manisa in Turchia, realizzando 6.3 punti e 2.2 assist. Zemaitis è protagonista anche nella nazionale lituana, chiudendo con 10 punti e 6 assist l’ultima gara di qualificazione al mondiale disputata in Islanda.

“Siamo molto felici di accogliere Kristupas al Napoli Basketball”, ha dichiarato il General Manager James Laughlin. “La sua esperienza in Europa e con la Nazionale Lituana porterà intelligenza, organizzazione e competitività al nostro reparto esterni”.