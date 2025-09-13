Eurorivali, inizio difficile per il Qarabag: pari e solo quattro punti in tre giornate

© foto di Federico De Luca
Redazione Tutto Napoli.net

Inizio difficile per il Qarabag. La formazione dell'Azerbaigian, rivale del Napoli nella quinta gara della fase campionato di Champions League, non è andata oltre il pareggio in casa contro lo Zira. 1-1 il finale e pareggio che vale solo il quarto punto nelle prime tre partite, già a -6 dalla capolista Araz anche se con una partita in meno.

 Il quadro degli impegni del Napoli nel dettaglio:

1) Manchester City-Napoli 18 settembre 2025 - Ore 21:00 Etihad Stadium

2) Napoli-Sporting Club de Portugal 1 ottobre 2025 - Ore 21:00 Diego Armando Maradona

3) PSV-Napoli 21 ottobre 2025 - Ore 21:00Philips Stadion

4) Napoli-Eintracht 4 novembre 2025 - Ore 18:45 Diego Armando Maradona

5) Napoli-Qarabag 25 novembre 2025 -Ore 21:00 Diego Armando Maradona

6) Benfica-Napoli 10 dicembre 2025 - Ore 21:00 Estadio da Luz

7) FC Copenhagen-Napoli 20 gennaio 2026 - Ore 21:00 Parken

8) Napoli-Chelsea 28 gennaio 2026 - Ore 21:00 Diego Armando Maradona