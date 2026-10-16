Napoli Basket, mezzogiorno di fuoco domenica: sold-out la sfida con Milano

Sei vittorie tra Europa e campionato per il Napoli Basket di Repesa. Domenica all'Alcott Arena arriva l'Olimpia Milano: tutto esaurito per il big match.

È cambiato tutto nel giro di pochi mesi per il Napoli Basket. Dalla lotta per evitare la retrocessione della scorsa stagione a un avvio praticamente perfetto: la squadra guidata da Jasmin Repesa è a punteggio pieno sia in Europa che in Serie A, con tre vittorie in campo internazionale e altrettante in campionato. L'ultimo successo è arrivato sul difficile parquet dello Slask Wroclaw, battuto in Polonia al termine di una sfida tutt'altro che semplice. Un'altra conferma della crescita del progetto del presidente Rizzetta, che dopo la salvezza conquistata nella passata stagione ha costruito una squadra in grado di competere ad alto livello.

Napoli Basket-Milano, sold out all'Alcott Arena

Adesso arriva uno degli esami più attesi. Domenica alle ore 12 il Napoli ospiterà l'Olimpia Milano davanti a un'Alcott Arena completamente esaurita. Una partita speciale anche per Repesa e per il capitano Caruso, entrambi legati al proprio passato milanese. Gli azzurri dovranno fare a meno di Jakimovski, fermato da una lesione muscolare all'addome, mentre resta indisponibile anche Totè. Recuperato invece Ramsey. Repesa punterà soprattutto sull'intensità difensiva e sulla capacità di sfruttare i rimbalzi offensivi per provare a fermare una squadra abituata a vincere. Un'altra vittoria darebbe ulteriore forza alle ambizioni di un Napoli Basket che ha riacceso l'entusiasmo della città.