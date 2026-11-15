Napoli Basket, altra rimonta clamorosa! La bomba di Spissu fa esplodere l'Alcott Arena

Napoli Basket, rimonta spettacolare da -14 contro Trieste: Spissu segna la tripla decisiva a 12 secondi dalla fine.

Un'altra impresa da batticuore per il Napoli Basket, che supera Trieste 90-89 al termine di una partita spettacolare, ribaltando uno svantaggio di 14 punti grazie a una tripla decisiva di Marco Spissu a 12 secondi dalla sirena. Davanti al pubblico dell'Alcott Arena, gli azzurri partono fortissimo con Tarczewski, Dowtin e Ramsey, chiudendo il primo quarto avanti 34-27 grazie anche a una difesa aggressiva e al dominio a rimbalzo. Trieste, però, reagisce con una straordinaria precisione dall'arco: Galloway, McDermott, Deangeli e Candussi trascinano gli ospiti a suon di triple, ribaltando l'inerzia della sfida fino al 45-51 dell'intervallo. Nella ripresa Napoli prova a reagire con Petrucelli e Dowtin, ma i giuliani allungano nuovamente fino al massimo vantaggio di 14 punti sul 57-71. La squadra di Repesa non si arrende e, grazie alle triple di Seljaas e White e a una difesa a zona più efficace, riduce il distacco sul 65-73 alla fine del terzo periodo.

Napoli Basket-Trieste 90-89, Spissu decisivo nel finale: rimonta incredibile da -14

L'ultimo quarto è una battaglia punto a punto, con Napoli che trova le energie per completare una rimonta straordinaria davanti a un PalaBarbuto infuocato. Spissu e Dowtin riaccendono subito la partita, ma Galloway e McDermott continuano a tenere avanti Trieste. Sul 73-82 a poco più di cinque minuti dalla fine, Caruso e Ramsey danno il via alla rimonta, mentre due recuperi difensivi permettono a Petrucelli e Dowtin di riportare gli azzurri sull'81-84. White accorcia ulteriormente, poi il finale diventa incandescente: sull'85-86 Galloway realizza due liberi, Dowtin risponde in contropiede e McDermott fa soltanto uno su due dalla lunetta. È l'errore che cambia tutto. A 12 secondi dalla sirena, Marco Spissu trova la tripla del sorpasso sul 90-89, facendo esplodere l'Alcott Arena. Nell'ultima azione Galloway e Jones non riescono a trovare il canestro della vittoria e Napoli può festeggiare un altro successo incredibile, dopo la rimonta nel derby contro Scafati. Una vittoria di carattere, cuore e determinazione che conferma la capacità degli azzurri di reagire anche nelle situazioni più complicate.