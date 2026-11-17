Bourg en Bresse-Napoli Basket, due assenti per Repesa: Seljaas presenta la sfida di EuroCup

Napoli Basket sfida il Bourg-en-Bresse in EuroCup: sette vittorie consecutive e due assenze per Repesa.

Il calendario del Napoli Basket prosegue senza sosta con la trasferta sul campo del Bourg-en-Bresse, in programma domani, mercoledì 18 novembre, alle ore 19:30, all'Ekinox Arena. La sfida, valida per gli ottavi di finale del Gruppo C di EuroCup, vedrà gli azzurri andare a caccia dell'ottava vittoria consecutiva nelle competizioni europee. Di fronte ci sarà la formazione francese, campione in carica della competizione, reduce da un avvio complicato con due successi e cinque sconfitte. Il Bourg-en-Bresse ha perso di misura l'ultima gara casalinga contro il Budućnost e attraversa un momento difficile anche in campionato, dove occupa l'undicesima posizione dopo tre sconfitte consecutive. Il Napoli, che all'andata si era imposto per 84-76 all'Alcott Arena grazie anche ai 19 punti di Jeff Dowtin Jr., dovrà rinunciare a Markel Brown e Andrei Jakimovski, entrambi impegnati nei rispettivi programmi di recupero. La partita sarà diretta dagli arbitri Leandro Lezcano, Marko Juras e Ignas Jablonskas.

Seljaas: “Stiamo crescendo giorno dopo giorno, dopo la pausa speriamo di tornare al completo”

Alla vigilia della trasferta francese, Zac Seljaas ha analizzato il momento della squadra allenata da Jasmin Repesa, sottolineando i progressi compiuti nonostante gli infortuni e l'importanza dei prossimi impegni prima della pausa per le Nazionali. “Abbiamo iniziato la stagione molto bene, sia in EuroCup che nella LBA. Ovviamente ci sono stati alti e bassi e qualche infortunio, ma come squadra stiamo giocando davvero bene. Stiamo crescendo e migliorando giorno dopo giorno. È davvero bello sapere che presto torneremo a giocare al completo e potremo continuare a crescere come squadra, con l'obiettivo di migliorare sempre di più. Abbiamo due partite importanti davanti a noi prima della pausa FIBA, che rappresentano una grande opportunità per noi come squadra. Dopo la pausa, speriamo di tornare al completo e in perfetta forma, pronti a continuare il nostro percorso nella seconda metà della stagione”.