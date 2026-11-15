Foto Napoli Basket, vittoria da brividi contro Trieste: sugli spalti anche Meret

Napoli Basket, vittoria spettacolare contro Trieste: anche il portiere azzurro Alex Meret presente sugli spalti dell'Alcott Arena.

Serata speciale all'Alcott Arena, dove il Napoli Basket ha conquistato un'altra incredibile vittoria battendo Trieste 90-89 al termine di una rimonta spettacolare. Tra gli spettatori presenti sugli spalti anche un ospite d'eccezione: Alex Meret, portiere della SSC Napoli, che ha assistito al successo della capolista. L'estremo difensore azzurro ha potuto seguire dal vivo una partita ricca di emozioni, decisa soltanto negli ultimi secondi grazie a una straordinaria tripla di Marco Spissu.

Napoli Basket, Meret all'Alcott Arena: il portiere azzurro assiste alla rimonta contro Trieste

Anche Alex Meret ha dunque vissuto dagli spalti l'ennesima impresa del Napoli Basket, capace di recuperare uno svantaggio di 14 punti e conquistare il successo a 12 secondi dalla sirena. La tripla decisiva di Spissu ha fissato il punteggio sul 90-89, facendo esplodere di gioia il pubblico dell'Alcott Arena. Una serata che ha visto protagonisti gli azzurri del parquet, sostenuti anche dal portiere del Napoli, presente per assistere a un'altra vittoria della formazione partenopea. Di seguito lo scatto che ritrae il portiere azzurro che assite agli ultimi incredibili secondi del match.