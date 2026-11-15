Napoli Basket, altra rimonta da urlo! Repesa avverte: “Non possiamo vincerle tutte così”

Napoli Basket batte Trieste 90-89 con Spissu. Repesa esulta, ma avverte sui rischi.

Un'altra rimonta clamorosa per il Napoli Basket, che supera la Pallacanestro Trieste per 90-89 nell'ottava giornata di campionato, davanti al pubblico dell'Alcott Arena, completamente sold out. Gli azzurri, arrivati a inseguire anche con 14 punti di svantaggio, riescono a ribaltare la partita grazie a una straordinaria giocata di Marco Spissu, autore della tripla dall'angolo che vale il sorpasso a dieci secondi dalla sirena. Nell'ultimo possesso il tentativo di Jones si infrange sul ferro, consegnando alla squadra di Jasmin Repesa una vittoria pesantissima. Il Napoli mantiene così la testa della classifica con sette successi nelle prime otto giornate, facendo registrare il miglior avvio di campionato nella storia del Napoli Basket. Un'altra prova di carattere per gli azzurri, capaci di reagire alle difficoltà e conquistare due punti fondamentali al termine di una sfida combattutissima.

Repesa: “Complimenti alla squadra, ma non possiamo vincere sempre in questo modo”

Nel postpartita, coach Jasmin Repesa ha elogiato la capacità dei suoi giocatori di non arrendersi, evidenziando però gli errori commessi soprattutto nell'approccio alla gara e la necessità di evitare rimonte così complicate nelle prossime partite: “Mi aspettavo una partita molto complicata perché Trieste è in gran forma e gioca un basket molto veloce, simile al nostro. Inoltre loro hanno avuto una settimana per preparare la partita, noi eravamo reduci da un viaggio difficile. Ci serviva, mai come in questo momento, focus, per non far entrare i loro tiratori in partita. Non lo abbiamo fatto. Una squadra intelligente impara quando si vince. Questa sera bisogna imparare che non è possibile iniziare così soft. È fondamentale per il nostro futuro. Faccio però i complimenti alla squadra per non aver mollato mai. Questa è una nostra caratteristica che dobbiamo mantenere. Ma per esperienza devo dire che non possiamo vincere tutte le partite come queste. Non possiamo arrivare sempre all'ultimo periodo come questa sera o come a Scafati”.